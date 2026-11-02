IPL 2027 रिटेंशन की डेडलाइन दो दिन बढ़ी, क्या BCCI ने इस वजह से लिया फैसला?
IPL 2027 Retention Date: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2027 रिटेंशन की डेडलाइन दो बढ़ा दी है। बोर्ड ने पहले रिटेंशन की समय-सीमा 15 नवंबर तय की थी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजियों के लिए अपने खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जमा करने की समय-सीमा दो दिन बढ़ा दी है। बोर्ड ने सोमवार को टीमों को इसकी जानकारी दी। बोर्ड ने कहा कि फ्रेंचाइजी के पास अब 17 नवंबर तक उन खिलाड़ियों को अंतिम रूप देने का समय है, जिन्हें वे बरकरार रखना या रिलीज करना चाहते हैं। पहले डेडलाइन 15 नवंबर थी। आईपीएल मिनी-ऑक्शन की तारीख और स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा।
क्या BCCI ने इस वजह से बढ़ाई डेडलाइन?
ऐसा माना जा रहा है कि डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला 15 नवंबर को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड वनडे के कारण हुआ है। सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच उस तारीख को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा। इसके परिणामस्वरूप बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों को अपनी रिटेंशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त दो दिन का समय दिया है। नीलामी के दिन एक वनडे मैच भी निर्धारित है, जिसमें भारत बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका की मेजबानी करेगा। हालांकि, बीसीसीआई ने ऑक्शन शेड्यूल में बदलाव नहीं किया।
खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू
खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज (2 नवंबर) से शुरू हो गई है। सभी 10 फ्रेंचाइजियों के पास अपनी रिटेंशन और रिलीज की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मंगलवार (17 नवंबर) तक का समय है, जिसके बाद 23 नवंबर को खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की विंडो बंद हो जाएगी। इसके बाद टीमों के पास नीलामी के लिए खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जमा करने के लिए एक दिसंबर तक का समय होगा। खिलाड़ियों के सेट सहित नीलामी का फाइनल रजिस्टर तीन दिसंबर को जारी किया जाएगा।
IPL में लगातार तीन सीजन के बाद होगा
लगातार तीन सीजन विदेश में आयोजित होने के बाद आईपीएल नीलामी फिर से भारत में होगी। इससे पहले ऑक्शन 2023 में दुबई, 2024 में जेद्दा और 2025 में अबू धाबी में हुआ था। यह आईपीएल के मौजूदा चक्र की आखिरी मिनी-नीलामी होगी, क्योंकि 2028 सीजन से पहले एक मेगा-ऑक्शन होना है। माना जा रहा है कि इसी मेगा-नीलामी के साथ लीग के लिए मीडिया राइट्स का अगला चक्र भी शुरू होगा। 2026 सीजन खत्म होने के बाद से ही खिलाड़ियों के कई बड़े ट्रांसफर हो चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स को सौंप दिया, जिसके बदले में उन्हें स्पिनर कुलदीप यादव मिले। इसके बाद, दिल्ली कैपिटल्स ने तेज गेंदबाज टी नटराजन को सनराइजर्स हैदराबाद को दिया और बदले में उन्हें अनकैप्ड स्पिनर जीशान अंसारी मिले।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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