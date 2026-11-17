IPL 2027 के रिटेंशन की आखिरी डेट आज, अब तक ये खिलाड़ी हुए हैं इधर से उधर; आज भी होंगी कुछ बड़ी डील
IPL 2027 के रिटेंशन की आखिरी डेट आज है। 17 नवंबर को टीमों को रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है। अब तक कुछ ही खिलाड़ी इधर से उधर हुए हैं। आज भी कुछ बड़ी डील होने की पूरी संभावना है।
IPL 2027 के लिए मिनी ऑक्शन दिसंबर में आयोजित होना है। गोवा में प्रस्तावित इस कार्यक्रम से पहले आज यानी 17 नवंबर को सभी टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है। जाहिर है कि कुछ खिलाड़ियों को टीमें रिलीज भी करने वाली हैं। इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को ट्रेड भी किया जा सकता है, क्योंकि रिटेंशन की आज आखिरी तारीख है। हालांकि, ट्रेड विंडो रिटेंशन के बाद भी खुली रहेगी। ऑक्शन से एक सप्ताह पहले तक खिलाड़ियों की अदला-बदली हो सकती है, लेकिन आप जान लीजिए कि अब तक कितने खिलाड़ी ट्रेड विंडो में आईपीएल 2026 के बाद इधर से उधर हुए हैं।
सीजन की सबसे पहली ट्रेड
आईपीएल के नए सीजन से पहले कई हाई प्रोफाइल ट्रेड देखने को मिली हैं, जिसकी शुरुआत टूर्नामेंट खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद हो गई थी, जिसमें ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में आ गए थे, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को लखनऊ जाने दिया था। पंत की सैलरी एलएसजी में 27 करोड़ थी, लेकिन वे 15 करोड़ में ही डीसी के साथ जुड़ गए हैं, जबकि दिल्ली ने साढ़े 13 करोड़ की सेम फीस पर एलएसजी को कुलदीप यादव दिए थे।
दिलचस्प ट्रेड एसआरएच और डीसी के बीच
2026 के सीजन के बाद दूसरी ट्रेड डील दिल्ली कैपिल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुई, जिसमें दिल्ली से टी नटराजन हैदराबाद गए और एसआरएच से जीशान अंसारी डीसी में आए। नटराजन को सिर्फ 5 करोड़ में डीसी ने एसआरएच को दे दिया था, जिनकी पिछली सैलरी 10.75 करोड़ थी। वहीं, जीशान अंसारी की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला था।
4 खिलाड़ी हुए इधर से उधर
आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चार खिलाड़ियों की ट्रेड देखने को मिली। इनमें दो-दो खिलाड़ी इधर से उधर गए। लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को सौंप दिया था, जबकि चेन्नई ने खलील अहमद और नैथन एलिस को हैदराबाद को दे दिया था। सीएसके को लिविंगस्टोन उनकी पिछली 13 करोड़ रुपये की सैलरी से आधी से भी कम कीमत यानी 6 करोड़ को मिले हैं, जबकि एडवर्ड्स की सैलरी अभी भी 3 करोड़ है। एसआरएच लौटे खलील (4.8 करोड़) और नैथन एलिस (2 करोड़) की सैलरी में कोई बदलाव नहीं है।
सीजन की सबसे बड़ी ट्रेड
रिटेंशन से पहले सीजन की सबसे बड़ी ट्रेड मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच देखने को मिली, जहां मुंबई इंडियंस से हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स में चले गए और पंजाब से अर्शदीप सिंह मुंबई आ गए। हार्दिक की पिछली सैलरी 16.35 करोड़ थी, लेकिन पंजाब ने उन्हें 18 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है। अर्शदीप की सैलरी इस सीजन भी 18 करोड़ रुपये रहने वाली है। मौजूदा आईपीएल सत्र की यह अब तक की सबसे चर्चित ट्रेड है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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