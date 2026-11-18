IPL 2027 से पहले किसी ने 12 तो किसी ने 13 किए बाहर, एक क्लिक में जानिए सभी 10 टीमों के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स
IPL 2027 Retention List: आईपीएल ऑक्शन से पहले कई बड़े खिलाड़ियों को टीमों द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें ट्रैविस हेड, रचिन रवींद्र से लेकर मिचेल स्टार्क तक शामिल हैं।
आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को गोवा में होगा। ऑक्शन से पहले आईपीएल की सभी 10 टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (जीटी) ने सबसे ज्यादा 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया। कैपिटल्स (डीसी) ने 14 खिलाड़ियों को रिटेन किया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 12 जबकि मुंबई इंडियंस (एमआई) ने 13 प्लेयर्स को रिलीज किया। केकेआर ने पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया। रहाणे रिटायर हो चुके हैं। एमआई ने पेसर ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर को बाहर कर दिया। आइए, एक नजर सभी 10 टीमों के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स पर डालते हैं।।
सनराइजर्स हैदराबाद
रिटेन - पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ब्रायडन कार्से, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, स्मरण रविचंद्रन, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, शिवांग कुमार, क्रेन्स फुलेत्रा, ईशान मलिंगा, टी नटराजन (ट्रेड), नाथन एलिस (ट्रेड), खलील अहमद (ट्रेड)
रिलीज - ट्रैविस हेड, जयदेव उनादकट, गेराल्ड कोएत्ज़ी, दिलशान मदुशंका, डेविड पेन, अमित कुमार, कामिंदू मेंडिस, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, शिवम मावी
लखनऊ सुपर जायंट्स
रिटेन - अब्दुल समद, एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, जोश इंग्लिस, कुलदीप यादव (ट्रेड), मयंक यादव, मिशेल मार्श, मोहसिन खान, मुकुल चौधरी, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, सैम करन (ट्रेड), शाहबाज अहमद
रिलीज - आवेश खान, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, वानिंदु हसरंगा, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नोर्त्जे, नमन तिवारी, हिम्मत सिंह
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रिटेन - रजत पाटीदार, विराट कोहली, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, क्रुणाल पांड्या, जोश हेज़लवुड, फिल सॉल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, देवदत्त पडिक्कल, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, रसिख डार, सुयश शर्मा, विक्की ओस्तवाल, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, यश दयाल
रिलीज - जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, सात्विक देसवाल, स्वप्निल सिंह
मुंबई इंडियंस
रिटेन - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, नमन धीर, अर्शदीप सिंह (ट्रेड), कॉर्बिन बॉश, मिशेल सेंटनर, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, राज अंगद बावा, रघु शर्मा
रिलीज किए गए - ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम ग़ज़नफ़र, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इज़हार, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे, मयंक रावत, कृष भगत, महिपाल लोमरोर, रॉबिन मिंज, रुचित अहीर
चेन्नई सुपर किंग्स
रिटेन किए गए - रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड), जैक एडवर्ड्स (ट्रेड), अकील होसेन, नूर अहमद, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज, सरफराज खान, जेमी ओवरटन, मुकेश चौधरी, राहुल चाहर, रामकृष्ण घोष, श्रेयस गोपाल
रिलीज किए गए - MS धोनी (रिटायर्ड), प्रशांत वीर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, डियान फॉरेस्टर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, मैट हेनरी, मैट शॉर्ट, जैक फाउल्केस
राजस्थना रॉयल्स
रिटेन - अमन राव पेराला, बृजेश शर्मा, दासुन शनाका, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, मणिमारन सिद्धार्थ (ट्रेड), मोहम्मद. शमी (ट्रेड), नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, रवींद्र जडेजा, रियान पराग, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, सुशांत मिश्रा, वैभव सूर्यवंशी, यशराज पुंजा, यशस्वी जायसवाल
रिलीज - एडम मिल्ने, इमानजोत चहल, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, रवि सिंह, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, विग्नेश पुथुर, युद्धवीर सिंह चरक
गुजरात टाइटन्स
रिटेन - अनुज रावत, कगिसो रबाडा, राहुल तेवतिया, अशोक शर्मा, कुमार कुशाग्र, राशिद खान, ग्लेन फिलिप्स, मानव सुथार, साई सुदर्शन, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, हर्षल पटेल (ट्रेड), अरशद खान, टॉम बैंटन, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जयंत यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, जोस बटलर, आर साई किशोर
रिलीज - शाहरुख खान, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, कॉनर एस्टरहुइज़न, पृथ्वीराज यारा
कोलकाता नाइट राइडर्स
रिटेन - अनुकूल रॉय, अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे, सुनील नरेन, टिम सीफर्ट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती
रिलीज - अजिंक्य रहाणे (रिटायर्ड), आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा, लवनीत सिसोदिया, मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, नवदीप सैनी, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, तेजस्वी सिंह, उमरान मलिक
पंजाब किंग्स
रिटेन - श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, हार्दिक पांड्या (ट्रेड), मार्को जेनसेन, शशांक सिंह, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, युजवेंद्र चहल, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, विष्णु विनोद, ज़ेवियर बार्टलेट, विजयकुमार व्यशाक, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, मुशीर खान, बेन द्वारशुइस, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, हरनूर सिंह
रिलीज - नेहाल वढेरा, लॉकी फर्गसन, पायला अविनाश, मिशेल ओवेन, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद
दिल्ली कैपिटल्स
रिटेन - आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, विप्रज निगम, औकिब नबी, मुकेश कुमार, जीशान अंसारी (ट्रेड), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, डेविड मिलर, ऋषभ पंत (ट्रेड), केएल राहुल, समीर रिज़वी, काइल जैमीसन, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स
रिलीज - मिशेल स्टार्क, नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निस्सांका, करुण नायर, साहिल पारख, अजय मंडल, रेहान अहमद, दुष्मंथा चमीरा
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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