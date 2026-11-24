पारस म्हाम्ब्रे जल्द ही पंजाब किंग्स के बॉलिंग कोच बन सकते हैं। 52 वर्षीय पारस म्हाम्ब्रे मुंबई इंडियंस के साथ दो बार काम कर चुके हैं। हालांकि आईपीएल 2027 से पहले फ्रेंचाइजी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है।

पंजाब किंग्स ने हाल ही में बड़ी ट्रेड डील के जरिए हार्दिक पांड्या को टीम से जोड़ा है। पांड्या मुंबई इंडियंस से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बदले 'ट्रेड' (अदला बदली) के जरिए पंजाब किंग्स में शामिल हुए हैं। वहीं अब पंजाब किंग्स के सपोर्ट स्टाफ में भी एक दिग्गज कोच की एंट्री होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इंडियंस के जाने वाले बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे पंजाब फ्रेंचाइज़ी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर सब ठीक रहा, तो भारत के पूर्व बॉलिंग कोच श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली और रिकी पोंटिंग की कोच वाली फ्रेंचाइजी में पांड्या के साथ शामिल हो सकते हैं। हालांकि, यह अभी भी कोई आसान फैसला नहीं है।

पंजाब-मुंबई के सपोर्ट स्टाफ में हुए बदलाव क्रिकबज के मुताबिक मुंबई इंडियंस के पूर्व बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे पंजाब किंग्स से जुड़ने वाले हैं। 54 साल के म्हाम्ब्रे को हाल ही में मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया, जो पांच बार की चैंपियन है और जिसने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है। म्हाम्ब्रे और साथी बॉलिंग कोच लसिथ मलिंगा उन लोगों में शामिल थे जो इस बदलाव का हिस्सा थे। उनकी जगह मिशेल मैक्लेनाघन और धवल कुलकर्णी आए हैं।

इत्तेफाक से, पंजाब किंग्स ने भी अपने कोचिंग स्टाफ के कुछ सदस्यों से नाता तोड़ लिया है, जिसमें बॉलिंग कोच जेम्स होप्स और फील्डिंग कोच ब्रैड हैडिन शामिल हैं। साईराज बहुतुले पिछले सीजन के तुरंत बाद फ्रेंचाइजी छोड़कर भारतीय पुरुष टीम के स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पर शामिल हो गए थे। पंजाब किंग्स उन खाली जगहों को भरना चाहता है, और म्हाम्ब्रे होप्स के जाने से हुई खाली जगह के लिए एक संभावित रिप्लेसमेंट हो सकते हैं।

म्हाम्ब्रे, जिन्होंने 2022 से 2024 तक राहुल द्रविड़ के अंडर भारत के बॉलिंग कोच के तौर पर काम किया, मुंबई इंडियंस के साथ दो बार काम कर चुके हैं। वह शुरू में 2015 के आसपास एमआई से जुड़े थे, जब इत्तेफ़ाक से रिकी पोंटिंग फ्रेंचाइज़ी के हेड कोच थे। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के साथ अपना समय पूरा करने के बाद म्हाम्ब्रे एमआई में वापस आ गए।

म्हाम्ब्रे ने की पोंटिंग से बात क्रिकबज को पता चला है कि म्हाम्ब्रे ने रिकी पोंटिंग समेत पंजाब किंग्स मैनेजमेंट से बात की है। हालांकि, माना जा रहा है कि आखिरी फैसला अभी बाकी है। म्हाम्ब्रे ने पंजाब किंग्स के सभी खास लोगों के साथ काम किया है, जिसमें कप्तान अय्यर और पांड्या शामिल हैं, और इससे उन्हें मदद मिलती है या नहीं, यह देखना होगा। म्हाम्ब्रे आईएल टी20 में एमआई एमिरेट्स के बॉलिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं।

एमआई एमिरेट्स में, म्हाम्ब्रे एक कोचिंग ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें मार्क बाउचर और कीरोन पोलार्ड शामिल हैं। एमआई के पूर्व हेड कोच बाउचर, एमआई एमिरेट्स के हेड कोच हैं और एमआई के नए हेड कोच पोलार्ड वाइल्डकार्ड प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल हुए हैं।