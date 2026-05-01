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तुम जमीन पर होगे, हेनरिक क्लासेन ने बच्चे और बीवी का वीडियो बनाने पर फैन को धमकाया; देखिए वीडियो

May 01, 2026 05:54 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हैदराबाद के अनुभवी क्रिकेटर हेनरिक क्लासेन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक फैन को उनके परिवार की वीडियो बनाने से रोक रहे हैं। हालांकि फैन के नहीं मानने पर उन्होंने उसे मारने की धमकी भी दी।

तुम जमीन पर होगे, हेनरिक क्लासेन ने बच्चे और बीवी का वीडियो बनाने पर फैन को धमकाया; देखिए वीडियो

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक फैन को वीडियो बनाने से रोक रहे हैं। क्लासेन का ये वीडियो किसी एयरपोर्ट का है, जहां पर एक फैन हेनरिक क्लासेन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि क्लासेन को फैंस की ये हरकत पसंद नहीं आई और वह बार-बार उस व्यक्ति को उनके परिवार और उनकी तस्वीरें लेने से मना कर रहे थे। हालांकि जब वह नहीं माना तो हेनरिक क्लासेन ने उसे मारने की धमकी दे दी। हालांकि इस वीडियो और आवाज की पुष्टि नहीं हो सकी है।

क्लासेन ने वीडियो बनाने से रोका

हेनरिक क्लासेन आमतौर पर अपने परिवार और खुद को ऑफ फील्ड लाइमलाइट से दूर रखने के लिए जाने जाते हैं। हेनरिक ने हाल ही में अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बना ली थी। आईपीएल 2026 के दौरान वायरल वीडियो में क्लासेन ने फैन को वीडियो ना बनाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ''मुझे ध्यान से सुनो, ऐसा मत करो, समझे। मैंने तुमसे कहा मत करो। धन्यवाद, लेकिन फोटो मत लो।'' हेनरिक इस दौरान धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे लेकिन जब फैन ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपनी आवाज बढ़ाई और गुस्से में कहा, ''अगर मैं मुड़ता हूं और तुम मेरी या मेरे परिवार की फोटो लेते, मैं वादा करता हूं कि तुम जमीन पर होगे। अब प्लीज उधर घूमो और जाओ।''

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हेनरिक क्लासेन और फैन के बीच बातचीज जारी रही और फैन आगे बढ़ने लगा, हालांकि उसने वीडियो शूट करना नहीं रोका, जिस पर हेनरिक ने तेज आवाज में कहा, ''ध्यान से सुनो, तुरंत रोक दो। मैंने तुमसे कहा कोई फोटो नहीं। ये मेरी फैमिली है। ठीक है। इसलिए कैमरे को दूर रखो।'' सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कईयों ने माना है कि फैन को ऐसा नहीं करना था और खिलाड़ी के मना करने पर वीडियो रोक देना चाहिए था।

सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने जारी सीजन में 9 मैचों में 414 रन बनाए हैं और आईपीएल 19 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ अभिषेक शर्मा हैं, जोकि उनकी ही टीम के साथी हैं। अभिषेक शर्मा ने 9 मैचों में 425 रन बनाए हैं और जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हराया। इस जीत के साथ हैदराबाद की टीम ने जारी सीजन में छठवीं जीत हासिल की। टीम ने अब तक तीन मुकाबले गंवाए हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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