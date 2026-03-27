IPL 2026: एमएस धोनी को लेकर बदले योगराज सिंह के सुर, IPL रिटायरमेंट पर आलोचकों को लताड़ा
योगराज सिंह ने एमएस धोनी की तारीफ करते हुए उन्हें आईपीएल में खेलते रहने के लिए सपोर्ट किया है। उन्होंने धोनी महान खिलाड़ी और कप्तान भी बताया है।
एमएस धोनी आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बतौर बल्लेबाज खेलने उतरेंगे। हालांकि सीजन से पहले धोनी की संन्यास को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कई पूर्व क्रिकेटर्स का मानना है कि धोनी आखिरी बार पीली जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि धोनी के आलोचक रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह इस मामले में पूर्व कप्तान के सपोर्ट में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि धोनी को आईपीएल में खेलते रहना चाहिए। उन्होंने धोनी की लंबी उम्र, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण की तारीफ की।
एमएस धोनी के पुराने आलोचक रहे योगराज सिंह ने इस बार उनका समर्थन कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने साफ कहा कि खिलाड़ी के भविष्य को आंकने के लिए उम्र को कोई मापदंड नहीं बनाना चाहिए। योगराज सिंह ने इनसाइडस्पोर्ट्स से कहा, “बिल्कुल। मैं एमएस धोनी की बहुत प्रशंसा करता हूं। वो अभी भी खेल रहे हैं और उन्हें अगले 10 साल तक खेलते रहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस साबित कर दी है। उस खिलाड़ी का अनुशासन, समर्पण और खेल के प्रति लगन देखने लायक है।”
उन्होंने आलोचको को जवाब देते हुए कहा, ''भला लोग होते कौन हैं उन्हें यह बताने वाले कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप प्रदर्शन कर रहे हों, तो आपको कोई ड्रॉप नहीं करेगा। इसलिए इस देश में उम्र का फैक्टर जो आपने पूछा है, वो बहुत मजाकिया है, है ना? रोहित शर्मा, विराट कोहली... ये युवा क्रिकेटर हैं और वे खेल छोड़ना चाहते हैं। उन्हें वास्तव में दुनिया को यह एहसास दिलाना चाहिए कि 'तुम सबसे बेहतरीन हो।''
धोनी को लेकर योगराज सिंह के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पर अपने बेटे युवराज सिंह के करियर को समय से पहले खत्म करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, “एक महान खिलाड़ी और महान कप्तान होना एक बात है, और महान इंसान होना दूसरी बात लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल है, मैं उन्हें सलाम करता हूं।'"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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