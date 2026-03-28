मुंबई इंडियंस को कोलकाता मुकाबले से पहले लगा झटका, मिचेल सैंटनर-विल जैक्स होंगे बाहर
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 29 मार्च को होने वाले मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2026 के पहले मुक़ाबले से दो दिन पहले आयोजित अनिवार्य ट्रेनिंग सत्र से जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर और विल जैक्स नदारद रहे।
आईपीएल 2026 का आगाज शनिवार से हो रहा है। पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का दूसरा मैच पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और तीन बार ट्रॉफी अपने नाम करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। हालांकि मुंबई को मुकाबले से पहले झटका लगा है। टीम के विदेशी खिलाड़ी मिचेल सैंटनर और विल जैक्स शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे।
ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दो अन्य प्रमुख खिलाड़ी आगामी मैच से कुछ ही दिन पहले वानखेड़े स्टेडियम में टीम के अनिवार्य प्रशिक्षण सत्र से अनुपस्थित रहे। मिचेल सैंटनर ने हाल ही में टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम का नेतृत्व किया था और टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। वह इसके बाद अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का भी हिस्सा थे, जहां तीन मैच खेलने के बाद उनको दो मैच के लिए आराम दिया गया था। वह जल्द ही मुंबई की टीम से जुड़ेंगे। हालांकि उनके पहुंचने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
विल जैक्स व्यक्तिगत कारणों की वजह से उपलब्ध नहीं रहेंगे और देरी से टीम से जुड़ सकते हैं। टी20 विश्व कप में विल जैक्स का प्रदर्शन शानदार रहा था। इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने वाले इंग्लैंड के दल में जैक्स मौजूद थे और इसके बाद वह दल के साथ चार्टर विमान में इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए थे। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि सैंटनर और जैक्स भारत पहुंचे हैं या नहीं।
रविवार के मुकाबले से पहले एमआई और केकेआर दोनों ने वानखेड़े स्टेडियम में अभ्यास किया। एमआई से रोहित शर्मा ने सबसे पहले नेट्स पर स्ट्राइक लिया, एक घंटे से ज़्यादा की बल्लेबाजी में उन्होंने तेज गेंदबाजी का विशेष तौर पर सामना किया। शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या ने उन्हें जमकर गेंदबाजी की, जिसमें काफ़ी शॉर्ट पिच गेंदें शामिल थीं। हार्दिक ने लगभग एक घंटे की गेंदबाज़ी के साथ ही बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाए। ट्रेनिंग के अंतिम चरण में गेंदबाज़ी कोच लसित मलिंगा की निगरानी में एमआई के तेज़ गेंदबाज़ों दीपक चाहर, अश्विनी कुमार और मोहम्मद इजहार ने गेंदबाजी की।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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