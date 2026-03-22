मर क्यों नहीं जाते, आईपीएल 2021 में कोविड पॉजिटिव आने पर वरुण को मिली थी धमकी, स्पिनर ने किया खुलासा
वरुण चक्रवर्ती ने अपने क्रिकेट करियर के सबसे खराब दौर के बारे में बताया है, जब 2021 में उनके कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद आईपीएल को रोकना पड़ा था और तब लोग उन्हें गाली दे रहे थे और उनके मरने की दुआ कर रहे थे।
भारतीय टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपने क्रिकेट करियर के सबसे खराब दौर के बारे में बताया है, जहां उन्हें लोग गाली दे रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वरुण ने कहा कि आईपीएल 2021 के दौरान वह कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और इस वजह से आईपीएल रुक गया था, जिसके कारण प्रशंसक काफी दुखी हो गए थे और उनको ही लीग के सस्पेंड होने का कारण बता रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से 2021 में भारत सहित दुनिया भर के तमाम देशों में लोग घरों में कैद हो गए थे, सड़कों पर सन्नाटा था और हर तरफ अनिश्चितता का माहौल था। कोविड की वजह से कई देशों में लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण लोग घर पर बैठने को मजबूर हो गया था। इस साल कोविड का असर आईपीएल पर भी पड़ा था।
2021 में आईपीएल का आयोजन बायो-बबल में हुआ था, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोविड-19 के मामले काफी तेजी से बढ़े थे। हालांकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टीम बबल में कोरोना के मामले आने के बाद आईपीएल के उस सीजन को बीच में ही रोकना करना पड़ा। हालांकि उस समय तक 29 मुकाबले खेले जा चुके थे।
लीग का 30वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में होना था लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के दो खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर कोरोना की चपेट में आ गए थे और इस वजह से मैच को स्थगित करना पड़ा।
उस समय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि वरुण कंधे की चोट के स्कैन के लिए बायो-सिक्योर बबल से बाहर निकले थे। हालांकि वह ग्रीन चैनल के माध्यम से अस्पताल पहुंचे थे लेकिन इसी दौरान वह वायरस की चपेट में आ गए थे।
साहिबा बाली के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने उस घटना को याद करते हुए कहा, ''सबसे बुरा तब हुआ जब 2021 में आईपीएल रुक गया था। ये बीच में रोका गया था क्योंकि मुझे कोविड हुआ था। मैं पहला खिलाड़ी था, जोकि पॉजिटिव आया था। इसलिए पूरे आईपीएल को रोक दिया गया था। काफी लोग मुझे गालियां दे रहे थे क्योंकि उस समय सिर्फ आईपीएल ही लोगों को मनोरंजन का साधन था। वे काफी गुस्से में थे क्योंकि ये रुक गया था। लोग कह रहे थे, 'तुम मर क्यों नहीं जाते', ये काफी बुरा था।''
आईपीएल 2021 सीजन के दौरान बायोसिक्योर बबल में कोविड-19 का प्रकोप सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स तक सीमित नहीं रहा। यह संक्रमण तेजी से अन्य टीमों में भी फैल गया, जिससे लीग में काफी हलचल मच गई और कई मैच स्थगित करने पड़े। चेन्नई सुपर किंग्स कैंप के तीन सदस्य गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी और सीईओ काशी विश्वनाथन सहित पॉजिटिव पाए गए थे।
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