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जब मुश्किल में होता हूं तो मोहम्मद शमी के पास जाता हूं, मुकेश कुमार इन चीजों पर कर रहे काम

Mar 26, 2026 11:51 am ISTMd.Akram
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तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलेंगे। उन्होंने आईपीएल का 19वां सीजन शुरू होने से पहले कहा कि मोहम्मद शमी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

जब मुश्किल में होता हूं तो मोहम्मद शमी के पास जाता हूं, मुकेश कुमार इन चीजों पर कर रहे काम

भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने अपने विकास में अनुभवी मोहम्मद शमी की अहम भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा कि यह दिग्गज खिलाड़ी लगातार उन्हें मार्गदर्शन देते रहते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। वह कई वर्षों से भारत के लिए खेल रहे हैं और अब भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूं या चीजें ठीक नहीं चल रही होतीं, तो मैं उनके पास जाता हूं और सवाल पूछता हूं। वह हमेशा मेरी मदद करते हैं।'' बंगाल के इस तेज गेंदबाज का 2025-26 घरेलू सत्र शानदार रहा, जिसमें उन्होंने सभी प्रारूपों में 30 से अधिक विकेट लेकर अपनी अनुशासित गेंदबाजी और क्षमता से प्रभावित किया।

'मैं बड़े टूर्नामेंट के बारे में बहुत आगे की नहीं सोचता'

मुकेश ने पिछली बार 2023 के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तब से वह परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीटीआई के सवाल पर कहा, ''मैं वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट के बारे में बहुत आगे की नहीं सोचता। मेरा ध्यान इस बात पर है कि आज मुझे क्या करना है, अभ्यास में कैसे सुधार करना है, कौन-कौन सी नई विविधताएं जोड़ सकता हूं और अलग-अलग बल्लेबाजों के खिलाफ कैसे तैयारी करनी है।'' आईपीएल में मुकेश ने पिछले सत्र में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए 10 मैचों में सात विकेट लिए और अक्सर अंतिम ओवरों में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। उनका प्रदर्शन हालांकि मिश्रित रहा। वह अब आईपीएल 2026 में एक्शन में नजर आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होगा।

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तेज गेंदबाज मुकेश कुमार इन चीजों पर कर रहे काम

इस 30 वर्षीय गेंदबाज ने कहा कि वह सटीक गेंदबाजी, खासकर यॉर्कर और टी20 क्रिकेट के अनुरूप विविधताओं पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''चाहे यॉर्कर हो या वाइड यॉर्कर, आपको लगातार सुधार करते रहना होता है। परिस्थितियां और मैच की स्थिति आपको खुद को ढालने की मांग करती हैं।'' आईपीएल के आगामी सत्र को लेकर मुकेश ने अपने लक्ष्य स्पष्ट रखे हैं। उन्होंने कहा, ''मैं बस टीम के लिए जितना हो सके योगदान देना चाहता हूं और उन्हें मैच जिताने में मदद करना चाहता हूं।'' दिल्ली आईपीएल के आगामाी सीजन में एक अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (एसएसजी) के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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