संजू सैमसन को कब मिल सकती है CSK की कप्तानी? रॉबिन उथप्पा बोले- गायकवाड़ अगर…
रॉबिन उथप्पा का कहना है कि अगर संजू सैमसन को अभी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी दे दी जाती है तो यह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी होगी। गायकवाड़ चोट के चलते पिछला सीजन नहीं खेल पाए थे।
चेन्नई सुपर किंग्स ने जब संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड कर जब अपनी टीम में शामिल किया था, तब से ही उन्हें CSK का कप्तान बनाने की बातें चल रही है। हालांकि फ्रेंचाइजी ने ऐसा नहीं किया और वह अपने नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बनी हुई है। गायकवाड़ ने 2024 में चेन्नई की कमान संभाली थी, मगर उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। गायकवाड़ ने अधिकतर समय कप्तानी धोनी की छाया में ही की है, ऐसे में अभी तक उन्हें अपनी कप्तानी की पूरी क्षमता दिखाने का मौका नहीं मिला है। अगर आगामी एक दो सीजन में गायकवाड़ और फेल होते हैं तो सीएसके संजू सैमसन के नाम पर विचार कर सकता है।
ऐसा ही कुछ पूर्व सीएसके प्लेयर रॉबिन उथप्पा का मानना है। रॉबिन का कहना है कि अगर सैमसन को अभी कप्तानी दे दी जाती है तो यह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी होगी।
रॉबिन उथप्पा ने जियो हॉटस्टार से कहा, “मुझे नहीं लगता कि CSK को कप्तानी की जिम्मेदारी संजू सैमसन को सौंपनी चाहिए। आपको ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान के तौर पर जमने के लिए समय देना होगा। वह 2024 से टीम की कप्तानी कर रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, वह MS धोनी की परछाई से बाहर निकल रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह पूरी तरह से बाहर निकलें और अपनी खुद की रोशनी में खड़े हों। आप देखना चाहते हैं कि वह क्या कर सकते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “आप चाहते हैं कि जब MS न खेल रहे हों, तो वह टीम को लीड करे और बिना किसी दबाव के, अपनी काबिलियत पर खड़ा हो। IPL 2026 शायद पीली जर्सी में उसका आखिरी साल होगा। मुझे लगता है कि इस साल वह एक मेंटर-कम-खिलाड़ी की भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि वह ऐसा करेगा। तभी हम कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की असली क्षमता देख पाएंगे। उसे कुछ साल दें। अगर यह काम नहीं करता है, तो आपके पास टीम में कप्तानी की जिम्मेदारियां संभालने के लिए हमेशा संजू सैमसन मौजूद हैं।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें