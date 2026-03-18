सूर्यकुमार यादव को क्या चीज सुधारने की जरूरत है? मुंबई इंडियंस के हेड कोच ने दिया बेबाक जवाब
सूर्यकुमार यादव आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) की ओर से खेलते हैं। एमआई के हेड कोच महेला जयवर्धने ने आईपीएल 2026 के आगाज से पहले बताया कि सूर्या क्या चीज सुधारना चाहेंगे?
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में झंडे गाड़ दिए। सूर्यकुमार अब आईपीएल 2026 में एक्शन में दिखेंगे, जिसका आगाज 28 मार्च से होना जा रहा। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा हैं। एमआई ने प्री-सीजन कैंप शुरू कर दिया है। मुंबई के हेड कोच महेला जयवर्धने ने 19वें सीजन से पहले बताया कि सूर्यकुमार क्या चीज सुधारना चाहेंगे? उन्हें बेबाक अंदाज में कहा कि सूर्या निरंतरता पर काम करेंगे। वहीं, जयवर्धने ने सूर्या की लीडरशिप की तारीफ की। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में नौ मैचों में 242 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के शामिल हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जयवर्धने ने कहा, "सूर्यकुमार को अपनी फॉर्म की ज्यादा चिंता नहीं है। वह कमाल के खिलाड़ी हैं और सही समय पर योगदान देते हैं। हां, निरंतरता एक पहलू है जिस पर वह काम करना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने टीम का नेतृत्व किया, वह काबिल-ए-तारीफ है। सीजन और वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े। उन्होंने जो किया, सलाम है। मुझे यकीन है कि उन्हें अच्छा ब्रेक मिलेगा और वे मुस्कुराते हुए कैंप में शामिल होंगे।" भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम है। भारत ने बतौर मेजबान खिताब जीतकर इतिहास रचा।
जयवर्धने ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे कठिन टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी उठानी होती है और भारतीय टीम ने ऐसा ही किया, जिसके कारण उसे सफलता मिली। सूर्यकुमार, कप्तान हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों ने अभी तक एमआई कैंप ज्वाइन नहीं किया है। हेड कोच ने बताया कि एमआई ने वर्ल्ड कप विजेता भारतीय खिलाड़ियों को अतिरिक्त आराम दिया है। उन्होंने कहा, "आईपीएल का सत्र लंबा होता है, इसलिए हमने अपने विश्व कप खिलाड़ियों को थोड़ा अतिरिक्त ब्रेक दिया है। वे अगले सप्ताह टीम से जुड़ेंगे। विदेशी खिलाड़ी भी वापस आएंगे और शुरुआती मैच से पहले एक हफ्ते का अभ्यास करेंगे।"
जयवर्धने ने धाकड़ तेज गेंदबाज बुमराह की तारीफ करते हुए उन्हें एक स्पेशल खिलाड़ी करार दिया। बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उन्होंने 15 रन देकर चार विकेट चटकाए। एमआई कोच ने कहा, "बुमराह की कार्यशैली और खेल को समझने का तरीका अलग है। वर्ल्ड कप के अहम मौकों पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा।" मुंबई की टीम 29 मार्च को आईपीएल के 19वें सीजन में अपने अभियान का आगाज करेगी। एमआई को पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से भिड़ना है। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होगा। एमआई पिछली बार क्वालिफायर-2 तक पहुंची थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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