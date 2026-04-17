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विराट कोहली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खेलेंगे पूरा मैच? जोश हेजलवुड ने फिटनेस पर ये कहा

Apr 17, 2026 09:15 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली आगामी मैच में भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल सकते हैं। जोश हेजलवुड ने हिंट दिया है कि वह पूरी तरह फिट नहीं हैं।

विराट कोहली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खेलेंगे पूरा मैच? जोश हेजलवुड ने फिटनेस पर ये कहा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में खेलने के बाद अब पूरी तरह फिट नहीं हैं और अब एक नए रोल में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने उतरे थे। कोहली आईपीएल के इतिहास में पहली बार इम्पैक्ट सब्सिट्यूट के रूप में मैदान पर आए। कोहली इस मैच में 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आए और 49 रन की दमदार पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर जोश हेजलवुड ने अपडेट दी है।

विराट कोहली को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान के टखने में चोट लग गई थी और इस वजह से उन्होंने उस मैच में फील्डिंग नहीं की थी और फिर अगले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे थे। कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कोहली पिछले कुछ मैचों से पूरी तरह फिट नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोश हेजलवुड ने कन्फर्म किया है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विराट कोहली खेलेंगे लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वह पूरा मैच खेलेंगे या नहीं।

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कोहली की फिटनेस

जोश हेजलवुड ने कहा, ''वह निश्चित तौर पर खेलेंगे, बस ये देखना है कि वो फील्डिंग में कितना योगदान दे पाता है। वह टीम में गजब की ऊर्जा लेकर आते हैं और हमारे बेहतरीन फील्डरों में से एक हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि वह पूरी तरह मैदान पर मौजूद रहें। उसे जानने के बाद मैं कह सकता हूं कि वह हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं हैं, वह हमेशा मैच में शामिल होना और अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं।"

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दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शनिवार को आईपीएल मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 33 मुक़ाबलों में आरसीबी को 20, जबकि डीसी को 12 में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबला रद्द हुआ था। आरसीबी की टीम पांच में से चार मुकाबले जीतकर शीर्ष-2 में है, वहीं डीसी चार में से दो मुकाबले जीत और दो मुकाबले हारकर अंक तालिका के बीच में है।

बेंगलुरू में हुए दोनों टीमों के बीच 13 मुक़ाबलों में भी आरसीबी 7-5 से आगे है। पांच पारियों में दो अर्धशतकों के साथ 228 रन बना चुके विराट कोहली को अगर रोकना है, तो डीसी के कप्तान अक्षर पटेल को ख़ुद नई गेंद थामनी होगी। अक्षर ने कोहली को आईपीएल में सिर्फ एक बार आउट किया है, लेकिन कोहली, उन पर सिर्फ़ 113 के स्ट्राइक रेट से ही रन बना पाते हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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