होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना, RCB कैंप में विराट कोहली ने भरा जोश; खिलाड़ियों को दी ये सलाह

Mar 21, 2026 02:35 pm ISTHimanshu Singh भाषा
share

विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों से अगले ढाई महीने में अपना 120 प्रतिशत देने को कहा है। कोहली ने खिलाड़ियों को बताया कि फ्रेंचाइजी ने पिछले कुछ सीजन काफी मेहनत की है और इस वजह से उसे सफलता मिली।

एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना, RCB कैंप में विराट कोहली ने भरा जोश; खिलाड़ियों को दी ये सलाह

करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के अपने साथी खिलाड़ियों से 'स्विच आन' करने का आग्रह किया और कहा कि आईपीएल खिताब बरकरार रखने की तैयारी में अब उन्हें अभ्यास सत्र का एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर पहले अभ्यास सत्र के दौरान कोहली ने कहा कि उसी जज्बे को बरकरार रखना है जिसके दम पर उन्होंने पिछले साल खिताब जीता था।

विराट कोहली ने कहा ,'' हमने पिछले दो तीन सत्र में काफी मेहनत की है जिसके दम पर पिछले साल यह उपलब्धि हासिल कर सके। अब रास्ता और कठिन होगा क्योंकि बाकी टीमें भी पूरी चुनौती देंगी।'' आरसीबी को 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलना है ।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान का वर्क कल्चर ‘जहरीला’; भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कोच ने खोली पोल

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली ने कहा,'' हमें समय बर्बाद नहीं करना है। हमें आगे रहना है तो स्विच आन कर लीजिये। किसी भी सत्र का एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करना है। हमें अगले ढाई महीने में अपना 120 प्रतिशत देना होगा।''

ये भी पढ़ें:लक्ष्मण ने जय शाह समेत BCCI को दी क्लीन चिट, मगर एक 'कर्मचारी' पर फोड़ा ठीकरा

आरसीबी ने टीम में वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जोर्डन कॉक्स, विकी ओस्तवाल और सात्विक देसवाल को शामिल किया है। मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने कहा ,'' नीलामी काफी रोचक थी और हमारी टीम बेहतर हुई है । हमने कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों को लिया है । विराट और रजत की अगुवाई में स्थापित खिलाड़ियों के साथ उन्हें आरसीबी का हिस्सा बनाना रोमांचक होगा।''

ये भी पढ़ें:बैट दे दे, विश्व कप में 3 डक के बाद अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल को किया था मैसज

उन्होंने यह भी कहा ,'' इस साल बात अलग होगी क्योंकि अब हम खिताब जीत चुके हैं । आरसीबी के सभी प्रशंसकों के लिये यह गर्व की बात है । लेकिन अब पिछला सत्र बीत गया है और नयी चुनौती सामने है ।यह काफी रोमांचक है और हम आईपीएल जीतने आये हैं ।'' विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने कहा ,'' सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं । सभी कोचों से फिर मिलकर और अभ्यास करके बहुत अच्छा लग रहा है ।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Virat Kohli Royal Challengers Bengaluru RCB अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।