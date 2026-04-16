होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विराट कोहली घुटने की चोट से परेशान, कहा- अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं

Apr 16, 2026 01:19 am ISTHimanshu Singh भाषा
share

विराट कोहली ने कहा है कि उनका घुटना पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वह घुटने में दर्द से परेशान हैं।

विराट कोहली घुटने की चोट से परेशान, कहा- अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ पांच विकेट की जीत में बल्ले से अहम भूमिका निभाने के बाद कहा कि अब भी उनका घुटना पूरी तरह से ठीक नहीं है। सुपर जाइंट्स के 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोहली की 34 गेंद में छह चौकों और एक छक्के से 49 रन की पारी की बदौलत 29 गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 149 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। कोहली ने देवदत्त पडिक्कल (10) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन भी जोड़े। इससे पहले रसिख सलाम (24 रन पर चार विकेट) और भुवनेश्वर कुमार (27 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने सुपर जाइंट्स की टीम पारी की अंतिम गेंद पर 146 रन पर सिमट गई। कृणाल पंड्या ने भी 38 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

कोहली से जब मैच के बाद उनके घुटने की चोट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''पिछले मैच से काफी बेहतर है लेकिन फिर भी शत प्रतिशत फिट नहीं हूं। पिछले मैच में घुटने में सूजन थी। यहां तक कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी पिछले चार-पांच दिन से मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। अपने जज्बे से खुश हूं। मुझे मैच खत्म करना चाहिए था।''

पिच से गेंदबाजों को सहायता मिल रही थी और जब कोहली से पिच को लेकर उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने कहा, ''पिच पर घास अधिक नहीं थी, यह सामान्य से धीमी थी। पिछले कुछ दिन काफी गर्म रहे हैं। पिच थोड़ी अलग थी। मेरा इरादा पावरप्ले में ही विरोधी टीम से मैच छीन लेना था। आज अपने खेलने के तरीके से मैं खुश हूं।''

कप्तान ऋषभ पंत की कोहनी में चोट लगने के बाद टीम की अगुआई कर रहे निकोलस पूरन ने स्वीकार किया कि उनकी टीम प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। पूरन ने कहा, ''हमारे लिए यह सत्र काफी मुश्किल रहा है। हमारा प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। 175 रन एक अच्छा स्कोर होता लेकिन बल्लेबाजी में हमें काफी संघर्ष करना पड़ा है।'' उन्होंने कहा, ''यह टी20 क्रिकेट है जिसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता। हमारे खिलाड़ी काफी मेहनत कर रहे हैं। यह बस समय की बात है। हमें सब्र रखना होगा और जब भी मौका मिले उसका फायदा उठाना होगा।''

ये भी पढ़ें:RCB का आईपीएल 2026 में जलवा बरकरार, लखनऊ की टीम भी नहीं टिक सकी

खराब फॉर्म से जूझ रहे पूरन ने अपनी बल्लेबाजी पर कहा, ''मैं इस समय काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं और गेंद को भी अच्छे से हिट कर रहा हूं लेकिन अभी तक नतीजे मेरे पक्ष में नहीं रहे हैं। मैं पहले भी ऐसी स्थितियों से गुजर चुका हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बार भी ऐसा कर दिखाऊंगा।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Virat Kohli Royal Challengers Bengaluru Lucknow Super Giants अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।