IPL 2026: विराट कोहली मैच जिताने के बाद खुलकर बोले, कहा- मैं बिना तैयारी के नहीं खेलता
विराट कोहली ने शनिवार को हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में 38 गेंद में नाबाद 69 रनों की पारी खेली। मैच के बाद कोहली ने कहा है कि वह जब भी खेलते हैं तो वह अपना 120 प्रतिशत देने की कोशिश करते हैं और वह कभी भी बिना तैयारी के नहीं आते हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में दमदार प्रदर्शन किया है। कोहली ने हैदराबाद के खिलाफ हाईस्कोरिंग मुकाबले में अर्धशतक बनाया। वह अंत तक डटे रहे और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 सत्र की शुरुआत शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद पर छह विकेट से जीत के साथ की। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा कि ब्रेक से उन्हें तरोताजा होकर वापसी में मदद मिली। जीत के लिये 202 रन के लक्ष्य के जवाब में आरसीबी ने कोहली के नाबाद 69 और देवदत्त पडिक्कल के 26 गेंद में 61 रन की मदद से 15.4 ओवर में चार विकेट पर 203 रन बनाये।
विराट कोहली ने मैच के बाद कहा,'' वापिस यहां आकर अच्छा लग रहा है। आखिरी मैच मैने पिछले साल आईपीएल फाइनल खेला था लेकिन हाल ही में वनडे सीरीज में जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे मुझे लय हासिल करने में मदद मिली।''
अंतरराष्ट्रीय टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली ने कहा ,'' मैं वह शॉट्स नहीं खेल रहा था जो आम तौर पर नहीं खेलता। मुझे पता है कि मैं लय में हूं और मैने फिटनेस पर भी काफी मेहनत की है तो प्रदर्शन अच्छा ही रहेगा। हमारे पास अच्छी शुरुआत का मौका था और हमने वही किया।''
सिर्फ एक ही प्रारूप खेलने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा ,''पिछले 15 साल से जिस तरह का कार्यक्रम रहा है और हमने जितनी क्रिकेट खेली है, मेरे लिये तैयारी की कमी की बजाय जरूरत से ज्यादा खेलने की थकान का जोखिम अधिक रहा है। इसलिये इन ब्रेक से तरोताजा होकर लौटने में काफी मदद मिली।''
उन्होंने कहा ,'' जब भी मैं खेलने आता हूं तो 120 प्रतिशत देने की कोशिश रहती है । कभी तैयारी के बिना नहीं आता। अतिरिक्त विश्राम से मुझे मानसिक रूप से तरोताजा होने में मदद मिली । अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा होकर खेलते हैं तो टीम के लिये योगदान दे सकते हैं और यही हर खिलाड़ी करना चाहता है।''
देवदत्त पडिक्कल की 26 गेंद में 61 रन की पारी को शानदार बताते हुए उन्होंने कहा ,'' मैं पावरप्ले में आक्रामक खेलना चाहता था लेकिन जब मैने उसे इस तरह खेलते देखा तो उसे अधिक स्ट्राइक देने की कोशिश की । उसने एक बेहतरीन पारी खेलकर मैच सनराइजर्स की जद से बाहर कर दिया ।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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