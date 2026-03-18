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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खेमे में विराट कोहली की हुई एंट्री, भुवनेश्वर के साथ देवदत्त पडिकल भी टीम से जुड़े

Mar 18, 2026 02:54 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और देवदत्त पडिक्कल बेंगलुरु में आयोजित प्री-सीजन कैंप में शामिल हो गए हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खेमे में विराट कोहली की हुई एंट्री, भुवनेश्वर के साथ देवदत्त पडिकल भी टीम से जुड़े

आईपीएल 2026 की तैयारी के लिए ज्यादातर फ्रेंचाइजी ने कैंप लगाए हैं और खिलाड़ी भी अब टीम से जुड़ने लगे हैं। आईपीएल का अगला सीजन 28 मार्च से शुरू होने वाला है, ऐसे में भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार और देवदत्त पडिक्कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने अभियान की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में करेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इन स्टार खिलाड़ियों के पहुंचने की पुष्टि की।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस साल डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में मैदान पर उतर रही है। पिछले सीजन उन्होंने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और इस बार फ्रेंचाइजी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही होगी। विराट कोहली ने 267 आईपीएल मैचों में 8661 रन बनाए हैं। उन्होंने आठ शतक और 63 अर्धशतक लगाए हैं। वह आईपीएल के इतिहास में 9000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बनने के करीब हैं। पिछले सीजन में 657 रन बनाने वाले कोहली इस बार और भी निडर होकर खेलने के लिए तैयार हैं।

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'स्विंग किंग' के नाम से मशहूर भुवनेश्वर कुमार भी कैंप से जुड़ गए हैं। वह IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बनने के करीब हैं। स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में थे। उनके फॉर्म में होने से बेंगलुरु की बैटिंग मजबूत हो गई है।

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विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग के आने वाले 19वें सीजन की तैयारी एक सप्ताह पहले ही कर दी थी, जो 28 मार्च से शुरू होने वाला है। इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस स्टार खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह नए सीजन की तैयारी के लिए नेट्स में ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं। 39 साल के कोहली यूनाइटेड किंगडम में एक इनडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी में प्रैक्टिस करते हुए अच्छे टच में दिखे, उन्होंने सेशन के दौरान कई दमदार शॉट खेले।

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कोहली ने 2025 में आईपीएल टाइटल के लिए आरसीबी के लंबे इंतजार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। वह टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 15 पारियों में 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए। फाइनल में, आरसीबी ने 191 रन के टोटल का सफलतापूर्वक बचाव करने के बाद पंजाब किंग्स को छह रन से हराया। कोहली ने खिताबी मुकाबले में अपनी टीम के लिए 35 गेंदों पर 43 रन बनाकर टॉप स्कोर किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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