वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, 15 गेंद में फिर ठोकी फिफ्टी; जोश हेजलवुड को भी धोया
वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया। वह आईपीएल में लगातार दो बार 15 गेंदों के अंदर फिफ्टी लगाने वाले पहले बैटर बन गए हैं।
राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने बल्ले से सबको चौंका दिया है। शुक्रवार को गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया। वैभव ने अपनी पारी के दौरान बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने पहली बार आईपीएल 2026 में खेल रहे जोश हेजलवुड के एक ही ओवर में लगातार गेंदों पर चार बाउंड्री भी लगाई। वैभव ने आईपीएल 2026 में दूसरी बार 15 गेंदों में अर्धशतक मारा है। इससे पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इसी मैदान पर अर्धशतक ठोका था।
IPL में सबसे तेज फिफ्टी
आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है। राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2023 में 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। पंजाब किंग्स के खेलते हुए केएल राहुल ने 14 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2018 में अर्धशतक बनाया था। यूसुफ पठान ने कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2014 में 15 गेंद में फिफ्टी मारी थी। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ 15 गेंद में फिफ्टी ठोकी थी। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शुक्रवार को 15 गेंदों में 50 रन जड़े।
राजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नौवें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए। उनका कैच विराट कोहली ने लपका। वैभव ने 26 गेंद में 78 रन की दमदार पारी खेली। उन्हें क्रुणाल पांड्या ने अपने दूसरे ओवर में आउट किया। वैभव ने अपनी पारी में 8 चौके और सात छक्के लगाए। वैभव ने यशस्वी के साथ 21 और जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 37 गेंद में 108 रन जोड़े।
रजत पाटीदार की कप्तानी पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने विकेटों के पतन के बीच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शुक्रवार को आईपीएल के मैच में आठ विकेट पर 201 रन बनाये।पाटीदार ने 40 गेंद में चार छक्कों और चार चौकों की मदद से 63 रन बनाए। एक समय पर आरसीबी के छह विकेट 94 रन पर गिर गए थे जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाला। विराट कोहली ( 16 गेंद में 32 रन ) समेत गत चैम्पियन आरसीबी के सभी बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के प्रयास में आउट हो गए । आखिरी ओवरों में इंपैक्ट सब वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंद में 29 रन बनाये जिसमें संदीप शर्मा के आखिरी ओवर में 21 रन बने ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी