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IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स से एक दिन में छिनी बादशाहत, RR-DC टॉप-2 में

Apr 05, 2026 05:43 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 Updated Points Table- राजस्थान रॉयल्स ने अपना लगातार दूसरा मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। वहीं दिन वाले मैच में दिल्ली ने मुंबई को हराकर टॉप-2 में जगह बनाई है।

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स से एक दिन में छिनी बादशाहत, RR-DC टॉप-2 में

IPL 2026 Updated Points Table- रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 6 रनों से हराया। आरआर की यह आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी जीत है, इस जीत के साथ टीम IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है। पंजाब किंग्स से सिर्फ एक दिन में बादशाहत ही नहीं छिनी है, बल्कि पीबीकेएस टॉप-2 से भी बाहर हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने दिन वाले मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर आरआर के साथ टॉप-2 में जगह बनाई हुई है। वहीं मुंबई सीजन की पहली हार के साथ 6ठे पायदान पर हैं, तो लगातार दूसरा मैच हारकर गुजरात टाइटंस 7वे नंबर पर है।

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आईपीएल 2026 के 9 मैचों के बाद टॉप-4 में राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। आरसीबी आज अपना सीजन का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली इस टीम की नजरें टॉप-2 में अपनी जगह बनाने पर होगी। सनराइजर्स हैदराबाद को ओपनिंग मुकाबले में 6 विकेट से धूल चटाने के बाद आरसीबी का नेट रन रेट काफी हाई है। वह राजस्थान रॉयल्स से आज नंबर-1 का ताज भी छीन सकती है।

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टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
राजस्थान रॉयल्स220042.233
दिल्ली कैपिटल्स220041.170
पंजाब किंग्स220040.637
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु110022.907
सनराइजर्स हैदराबाद211020.469
मुंबई इंडियंस21102-0.206
गुजरात टाइटंस20200-0.424
लखनऊ सुपर जाएंट्स10100-1.397
कोलकाता नाइट राइडर्स20200-1.964
चेन्नई सुपर किंग्स20200-2.562

इन 4 टीमों का IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में अभी तक नहीं खुला खाता

गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जाएंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का खाता अभी तक IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में नहीं खुला है। जीटी, केकेआर और सीएसके तो लगातार 2-2 मैच हार चुकी है। आज एलएसजी का मैच हैदराबाद से तो सीएसके का आरसीबी से है। दोनों टीमों की नजरें पहले अंक बटौरने पर होगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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