ऑक्शन से पहले ही हो गया ऐलान, जानिए कब शुरू होगा IPL 2026 और कब खेला जाएगा फाइनल?
IPL 2026 की शुरुआत कब से होगी और संभावित तौर पर फाइनल मुकाबला किस दिन खेला जाएगा? इसकी जानकारी बीसीसीआई ने टीमों को दे दी है। ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने बता दिया है कि टूर्नामेंट किस दिन से शुरू होगा और कब तक चलेगा।
IPL 2026 Auction आज यानी मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है। इससे पहले ही ये जानकारी सामने आ गई है कि आईपीएल के आगामी सीजन की शुरुआत किस दिन होगा और किस दिन फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बीसीसीआई ने ऑक्शन से एक दिन पहले ही आईपीएल की सभी टीमों को बता दिया है कि आईपीएल 2026 की शुरुआत गुरुवार 26 मार्च से होगी और रविवार 31 मई को फाइनल खेला जाएगा।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो सोमवार 15 दिसंबर की शाम को अबू धाबी में आईपीएल के अधिकारियों और आईपीएल की टीमों के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया है कि आईपीएल 2026 कब से कब तक खेला जाएगा। आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। हालांकि, इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है कि क्या यह टूर्नामेंट बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू होगा या नहीं? अबू धाबी के W होटल में प्री-ऑक्शन मीटिंग में शामिल हुए फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों के बीच यह एक बड़ा मुद्दा था।
IPL के 19 सीजन की तारीखों का खुलासा लीग के CEO हेमांग अमीन ने मंगलवार को होने वाले ऑक्शन से पहले एक ब्रीफिंग के दौरान किया। परंपरा के अनुसार पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन के शहर में खेला जाता है, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम को अभी मंजूरी नहीं मिली है। आईपीएल जीतने के बाद वहां विक्ट्री सेलिब्रेशन आरसीबी ने किया था, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में स्टेडियम की उपलब्धता अभी भी पक्की नहीं है। हालांकि, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को राज्य सरकार से वेन्यू पर IPL मैच होस्ट करने के लिए सशर्त मंजूरी मिल गई है, लेकिन यह तय सुरक्षा और सिक्योरिटी जरूरतों को पूरा करने पर निर्भर है।
अभिमन्यु भी लिस्ट में
चिन्नास्वामी स्टेडियम में लीग शुरू होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर एक टॉप BCCI अधिकारी ने कहा, "हमें उम्मीद है। राज्य के उप मुख्यमंत्री (डीके शिवकुमार) ने खुद ऐसा कहा है।" ये भी जानकारी सामने आ गई है कि ऑक्शन में आपको अभिमन्यु ईश्वरन भी नजर आएंगे, जिनको पहले फाइनल लिस्ट में जगह नहीं दी गई थी। एक फ्रेंचाइजी के कहने पर उनको ऑक्शन में शामिल किया गया है। वे 360वें नंबर पर फाइनल लिस्ट में हैं।