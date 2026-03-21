IPL मैच देखने का बना रहे प्लान, यहां जानिए आईपीएल 2026 के टिकट बुकिंग का पूरा स्टेप; VIP बॉक्स सबसे महंगा
आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। आगामी सीजन से पहले यहां हम आपको टिकट बुकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे।
आईपीएल के अगले सीजन का आगाज कुछ ही दिन में होने जा रहा है। सभी टीमें तैयारी में लगी हैं। फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए उत्सुक हैं। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को होने वाले पहले मुकाबले के साथ ही भारत में क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत होगी। ये मुकाबला एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा, जहां पिछले साल भगदड़ हुई थी। इस साल फ्रेंचाइजी ने अपने होम मैचों के टिकटों की बिक्री के लिए अलग-अलग ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर चुने हैं। मुख्य रूप से दो बड़े प्लेटफॉर्म्स (बुक माई शो या ड्रिस्ट्रिक जोमेट) पर टिकट उपलब्ध हैं।
आईपीएल 2026 कब शुरू होगा?
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 28 मार्च से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 28 मार्च को आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में बेंगलुरु में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगा। बीसीसीआई ने अभी पहले 20 मैच का कार्यक्रम जारी किया है।
लीग स्टेज- 28 मार्च-24 मई (80 मैच)
क्वालीफायर 1- 26 मई
एलिमिनेटर- 27 मई
क्वालीफायर 2- 29 मई
आईपीएल 2026 फाइनल- 31 मई
आईपीएल 2026 के टिकट कैसे बुक करे?
आईपीएल 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर 16 मार्च से टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने होम मैचों के लिए ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर चुने हैं। इस बार फैंस बुक माई शो या जोमेटो के ड्रिस्ट्रिक ऐप/वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। कुछ टीमों के ऑफिशियल वेबसाइट्स (जैसे RCB) पर भी डायरेक्ट बुकिंग होती है। टिकट पाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग सबसे लोकप्रिय और आसान तरीका है, हालांकि IPL 2026 की सभी 10 टीमों ने उन प्रशंसकों के लिए भी व्यवस्था की हुई है, जो काउंटर से टिकट खरीदना पसंद करते हैं। ज्यादातर स्टेडियमों में अब फिजिकल टिकट की जगह QR कोड वाले एम टिकट मान्य हैं, जिसे आप सीधे ऐप से दिखा सकते हैं।
आईपीएल 2026 के टिकटों की कीमतें क्या है?
आईपीएल के शुरुआती मैचौं के दौरान टिकट की डिमांड ज्यादा रहती है, ऐसे में टिकट की कीमतें मैच, सीट कैटेगरी और डिमांड पर निर्भर करती हैं। टिकट की कीमत 500 रुपये से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक जा सकती है। आगामी सीजन के लिए टिकट की कीमतें कितनी होगी, इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन शुरुआती टिकट की कीमतें 500 से 1500 तक, मिड रेंज के टिकट 1500 से 7500 तक, प्रीमियम और पवेलियन सीटों के लिए फैंस को 8000 से लेकर 18000 तक खर्च करने होंगे। वीआईपी सीटों के लिए 19000 से लेकर 40000 हजार तक देने होंगे।
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड हैं, इसलिए आईपीएल ने टूर्नामेंट का शेड्यूल दो फेज में जारी करने का फैसला किया है। आईपीएल ने पहले चरण की घोषणा की है, जिसमें 20 मैच शामिल हैं, जिसमें 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल के वीकेंड में चार डबल-हेडर शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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