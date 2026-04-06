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IPL में इस सप्ताह खेले जाएंगे ये 9 मैच, अगले 7 दिनों का शेड्यूल कर लीजिए नोट; रोहित-विराट भी भिड़ेंगे

Apr 06, 2026 03:56 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 this week schedule: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के इस सप्ताह के शेड्यूल के बारे में जान लीजिए। आईपीएल 2026 में 6 अप्रैल से 12 तक कौन-कौन से मैच कब खेले जाने हैं?

IPL में इस सप्ताह खेले जाएंगे ये 9 मैच, अगले 7 दिनों का शेड्यूल कर लीजिए नोट; रोहित-विराट भी भिड़ेंगे

IPL 2026 this week's schedule: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन को शुरू हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है। आज यानी सोमवार 6 अप्रैल से एक नया सप्ताह शुरू हो रहा है। इस सप्ताह के आईपीएल मैचों के शेड्यूल के बारे में जान लीजिए। आईपीएल 2026 में 6 अप्रैल से 12 तक कुल 9 मुकाबले खेले जाने हैं, जिनमें दो दिन डबल हेडर होंगे। शनिवार और रविवार को दो-दो मैच खेले जाएंगे। आप जान लीजिए कि कौन सी टीम, कब कहां और किससे भिड़ने वाली है।

आईपीएल 2026 के अब तक 11 मैच खेले जा चुके हैं। 12वां मैच सोमवार 6 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद गुवाहटी में 7 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस की मेजबानी करेगी। 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स को दिल्ली में ही गुजरात टाइटन्स की मेजबानी करनी है। 9 अप्रैल को कोलकाता की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की मेजबानी करेगी। राजस्थान रॉयल्स को 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से गुवाहाटी में भिड़ना है। ये सभी मैच शाम को साढ़े 7 बजे से खेले जाएंगे।

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वहीं, वीकेंड की बात करें तो शनिवार को दोपहर को साढ़े 3 बजे से शुरू होने वाले मैच में पंजाब किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी न्यू चंडीगढ़ में करनी है। 11 अप्रैल को ही चेन्नई सुपर किंग्स को अपने यहां दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ना होगा। वहीं, रविवार 12 अप्रैल को दोपहर का मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स के बीच लखनऊ में होगा, जबकि शाम का मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई में खेला जाएगा। इस तरह कुल 9 मैच इन सात दिनों में खेले जाएंगे।

IPL 2026 के इस सप्ताह का पूरा शेड्यूल (वेन्यू और टाइम के साथ)

क्रमIPL मैच संख्यादिन और तारीखमैचटाइमवेन्यू
1.12वां मैचसोमवार, 6 अप्रैल 2026कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स7:30 PMकोलकाता
2.13वां मैचमंगलवार, 7 अप्रैल 2026राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस7:30 PMगुवाहटी
3.14वां मैचबुधवार, 8 अप्रैल 2026दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स7:30 PMदिल्ली
4.15वां मैचगुरुवार, 9 अप्रैल 2026कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स7:30 PMकोलकाता
5,16वां मैचशुक्रवार, 10 अप्रैल 2026राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु7:30 PMगुवाहटी
6.17वां मैचशनिवार, 11 अप्रैल 2026पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद3:30 PMन्यू चंडीगढ़
7.18वां मैचशनिवार, 11 अप्रैल 2026चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स7:30 PMचेन्नई
8.19वां मैचरविवार, 12 अप्रैल 2026लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स3:30 PMलखनऊ
9.20वां मैचरविवार, 12 अप्रैल 2026मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु7:30 PMमुंबई

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


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