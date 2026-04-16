पैट कमिंस को आईपीएल में वापसी के लिए मिली हरी झंडी, जानिए मैदान पर कब दिखेंगे

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की पीठ में खिंचाव की समस्या ठीक हो गई है और वह बॉलिंग करने के लिए पूरी तरह फिट हैं। हालांकि वह मैदान पर अगले सप्ताह ही उतरेंगे।

सिडनी में पीठ के नए स्कैन के बाद पैट कमिंस को बिना किसी रोक-टोक के बॉलिंग फिर से शुरू करने की पूरी इजाजत मिल गई है, जिससे आईपीएल में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। कमिंस के बुधवार को हुए नए स्कैन से पता चला है कि पीठ में खिंचाव की समस्या अब ठीक हो गई है, जिसकी वजह से वह पिछले अगस्त से प्रोफेशनल क्रिकेट का सिर्फ एक ही मैच खेल पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई पेस लीडर अब शुक्रवार को भारत लौटेंगे ताकि इस साल के बाकी आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी में अपने ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथी ट्रैविस हेड के साथ जुड़ सकें।

अगले सप्ताह खेल सकते हैं आईपीएल मैच सनराइजर्स इस वीकेंड चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और अगले बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ घरेलू मैच खेलेंगे, लेकिन वापसी को लेकर कमिंस का सावधानी भरा रवैया उन्हें प्लेइंग इलेवन में वापसी के लिए 25 अप्रैल को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच पर टारगेट कर रहा है। कमिंस के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की गैरमौजूदगी में ईशान किशन की कप्तानी में टीम की कप्तानी फिर से शुरू करने की उम्मीद है। टीम अभी दो जीत के साथ चौथे नंबर पर है।

कमिंस की वापसी उनके सावधानी से बनाए गए प्लान के साथ सही रास्ते पर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट के बिजी दौर से पहले टूर्नामेंट का दूसरा हाफ और फाइनल खेलना है, जिसमें वे लगभग 12 महीनों में 21 टेस्ट तक खेल सकते हैं। कमिंस ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मैट में खेलते रहने की अपनी इच्छा दोहराई, जबकि टेस्ट और वनडे कप्तान ने सुझाव दिया कि वह जरूरी सीरीज को प्राथमिकता देते रहेंगे और बड़े टेस्ट कैंपेन और वर्ल्ड कप के लिए फ्रेश रहने के लिए दो से तीन महीने का "जबरदस्ती आराम" लेंगे।

कमिंस ने मार्च के आखिर में बिज़नेस ऑफ़ स्पोर्ट पॉडकास्ट को बताया, “अभी भी तीनों फॉर्मैट खेलने के लिए बहुत उत्सुक हूं और अभी मुझे लगता है कि हम इसे कर सकते हैं। मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है। उम्मीद है कि मैं ऐसी लय में रहूंगा जहां मैं इसे तीन, चार, पांच साल तक करता रह सकूं और टेस्ट क्रिकेट को न भूलूं।”

ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट का सिलसिला अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन और मैके में दो मैचों की सीरीज से शुरू होगा, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका में तीन टेस्ट, इस गर्मी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घर पर चार, अगले जनवरी-फरवरी में भारत में पांच टेस्ट, मार्च में एमसीजी में 150वीं एनिवर्सरी टेस्ट, जून में लॉर्ड्स में संभावित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और फिर पांच टेस्ट के एशेज दौरे पर जाएंगे।