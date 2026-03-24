IPL 2026: किसी को पसंद आएगा और किसी को... 'इम्पैक्ट प्लेयर' को लेकर सौरव गांगुली की दो टूक
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर बेबाक बात कही है। इस नियम को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में साल 2023 में लागू किया गया था।
आईपीएल 2026 की 28 मार्च से शुरुआत होने जा रही है। यह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19वां सीजन है। पिछले कुछ सालों से आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नियम लगातार चर्चा में बना हुआ है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी इस नियम की आलोचना कर चुके हैं। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर नियम पसंद नहीं। वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस निमय को लेकर बेबाक बात कही है। गांगुली का मानना है कि 'इम्पैक्ट प्लेयर' कहीं नहीं जाने वाला।
'किसी को पसंद होगा और किसी को...'
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गांगुली से मंगलवार को एक इवेंट में अक्षर के बयान का हवाला देकर 'इम्पैक्ट प्लेयर' को लेकर सवाल किया गया। जवाब में पूर्व कप्तान ने दो टूक कहा, ‘’मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर का नियम बना रहेगा। जब मैं बीसीसीआई अध्यक्ष था, तब यह आ चुका था। यह यहीं रहेगा, इसे लेकर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। किसी को यह पसंद आएगा और किसी को नहीं।'' आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नियम 2023 में आईपीएल में लागू किया गया था। इस नियम के तहत टीम मैच के दौरान प्लेइंग इलेवन के किसी एक प्लेयर को सब्स्टीट्यूट में से किसी एक से चेंज कर सकती हैं। यह नया खिलाड़ी बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर सकता है। इस तरह टीम 12 खिलाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। टॉस के समय टीम को अपनी प्लेइंग इलेवन के अलावा 5 सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों के नाम बताने पड़ते हैं।
आखिर अक्षर पटेल ने क्या कहा था?
अक्षर पटेल ने सोमवार को कहा था, ''मुझे यह नियम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ऑलराउंडर हूं। पहले हम इस भूमिका (बल्लेबाजी और गेंदबाजी) के लिए ऑलराउंडर चुनते थे। अब टीम प्रबंधन किसी खास बल्लेबाज या गेंदबाज को चुनता है। वे कहते हैं कि हमें ऑलराउंडर की क्या जरूरत है?'' उन्होंने कहा, ''खुद एक ऑलराउंडर होने के नाते मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन साथ ही नियम तो नियम होते हैं। हमें उनका पालन करना होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह पसंद नहीं है।'' रोहित ने 2024 में कहा था कि उन्हें यह नियम पसंद नहीं क्योंकि इससे भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर खिलाड़ियों के विकास में बाधा आती है। इसके अगले सीजन में हार्दिक ने कहा था कि टीम में किसी ऑलराउंडर को चुनना मुश्किल हो गया, जब तक कि वह बल्ले और गेंद दोनों से समान रूप से अच्छा न हो।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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