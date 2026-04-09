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श्रेयस अय्यर की बहन के इस वीडियो पोस्ट से मचा बवाल, गाली-धमकी मिलने पर किया डिलीट

Apr 09, 2026 08:22 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर को कोलकाता और पंजाब मैच के बाद एक वीडियो शेयर करने पर ऑनलाइल ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उनको अपमानजनक कमेंट और धमकियां मिली, जिसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया।

श्रेयस अय्यर की बहन के इस वीडियो पोस्ट से मचा बवाल, गाली-धमकी मिलने पर किया डिलीट

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर को ऑनलाइन ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच के बाद श्रेष्ठा अय्यर ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया गया और धमकी भी दी गई, जिसके कारण उन्होंने अपना वीडियो डिलीट कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच 6 अप्रैल को आईपीएल मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले।

श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा। ईडन गार्डन्स में भारी बारिश और गीली आउटफील्ड के कराण मैच शुरू हुआ लेकिन 22 गेंद होने के बाद रद्द कर दिया गया था। मैच रद्द होने के बाद श्रेष्ठा अय्यर ने वीडियो शेयर करते हुए पंजाबी में मजाकिया अंदाज में कहा, ''हम पंजाबियों का दिल बड़ा होता है, लो, हमने आपको एक पॉइंट दे दिया''

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आईपीएल के 19वें सीजन में अब तक फैंस को लगभग सब देखने को मिल गया है। लो स्कोरिंग मुकाबले से लेकर हाई स्कोरिंग मुकाबले, वॉशआउट से लेकर रोमांचक मुकाबले तक, फैंस का भरपूर मनोरंजन हुआ है। हालांकि इस घटना ने सोशल मीडिया का दूसरा पहलू भी दिखाया है। श्रेष्ठा का ये वीडियो कोलकाता के कुछ फैंस को नागवार गुजरा। उनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कुछ धमकियां भी आईं। जिसके बाद उन्होंने वीडियो को हटाना उचित समझा।

भाई के लिए हटाया वीडियो

श्रेष्ठा अय्यर ने एक पोस्ट में लिखा, ‘’मैंने अपना हालिया वीडियो हटाने का फैसला किया है क्योंकि कुछ लोग इसे गलत समझ रहे हैं। वह वीडियो सिर्फ मजाक और मस्ती के लिए था, लेकिन मैं समझती हूं कि सबकी पसंद अलग होती है। पर वीडियो की वजह से जो धमकियां और भद्दी बातें कही गईं, उसने मुझे दुखी कर दिया है। यह ऐसी चीज थी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, खासकर तब जब इसका मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं वीडियो इसलिए नहीं हटा रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए हटा रही हूं क्योंकि मैं अपने भाई और उनकी टीम का सम्मान करती हूं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, और मैं ऐसी नकारात्मकता को बढ़ावा नहीं देना चाहती।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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