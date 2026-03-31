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श्रेयस अय्यर को कूपर कॉनली के शॉट से लगी गंभीर चोट, दर्द देखकर पंजाब खेमा टेंशन में

Mar 31, 2026 11:34 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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श्रेयस अय्यर को मंगलवार को गुजरात के खिलाफ मैच में हाथ पर गंभीर चोट लगी। कूपर कॉनली का शॉट सीधे श्रेयस के हाथों पर लगा, जिससे वह काफी दर्द में दिखे।

श्रेयस अय्यर को कूपर कॉनली के शॉट से लगी गंभीर चोट, दर्द देखकर पंजाब खेमा टेंशन में

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर मंगलवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए। हालांकि हाथ पर गेंद लगने के बाद भी वह मैदान पर डटे रहे लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और अगली गेंद पर पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर ने मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 11 गेंद में 18 रन की पारी खेली। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने 19.1 ओवर में 7 विकेट पर 165 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

पंजाब किंग्स की पारी के 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर कूपर कॉनली का शॉट श्रेयस अय्यर की तरफ गया, जोकि उनकी कलाई पर जाकर लगी। गेंद लगने के बाद वह काफी दर्द में दिखे और फीडियो ने उनका ट्रीटमेंट किया। हालांकि इलाज के बाद श्रेयस क्रीज पर डटे रहे लेकिन अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले ही ओवर में अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैच के बाद श्रेयस अय्यर हाथ में पट्टी बांधे हुए नजर आए।

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Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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