श्रेयस अय्यर को कूपर कॉनली के शॉट से लगी गंभीर चोट, दर्द देखकर पंजाब खेमा टेंशन में
श्रेयस अय्यर को मंगलवार को गुजरात के खिलाफ मैच में हाथ पर गंभीर चोट लगी। कूपर कॉनली का शॉट सीधे श्रेयस के हाथों पर लगा, जिससे वह काफी दर्द में दिखे।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर मंगलवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए। हालांकि हाथ पर गेंद लगने के बाद भी वह मैदान पर डटे रहे लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और अगली गेंद पर पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर ने मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 11 गेंद में 18 रन की पारी खेली। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने 19.1 ओवर में 7 विकेट पर 165 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।
पंजाब किंग्स की पारी के 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर कूपर कॉनली का शॉट श्रेयस अय्यर की तरफ गया, जोकि उनकी कलाई पर जाकर लगी। गेंद लगने के बाद वह काफी दर्द में दिखे और फीडियो ने उनका ट्रीटमेंट किया। हालांकि इलाज के बाद श्रेयस क्रीज पर डटे रहे लेकिन अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले ही ओवर में अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैच के बाद श्रेयस अय्यर हाथ में पट्टी बांधे हुए नजर आए।
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