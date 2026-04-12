संजू सैमसन ने IPL में तीसरी फ्रेंचाइजी के लिए लगाया शतक, केएल राहुल के स्पेशल क्लब में पहुंचे
संजू सैमसन आईपीएल के इतिहास में तीन फ्रेंचाइजी के लिए शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए शनिवार को नाबाद 115 रन बनाए। इससे पहले राहुल ने भी तीन फ्रेंचाइजी के लिए शतक लगाए हैं।
टी20 विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन का बल्ला आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में शांत रहा लेकिन शनिवार को संजू सैमसन का वर्ल्ड कप वाला फॉर्म एक बार फिर वापस आ गया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संजू सैमसन ने दमदार शतक लगाया। उनके इस शतक की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में अपना पहला मैच जीत दर्ज करने में सफल हुआ। राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार सात साल तक खेलने के बाद संजू जारी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हो गए हैं, जहां उन्होंने अपने चौथे मैच में शतक जड़ दिया। इसके साथ ही वह आईपीएल के इतिहास में तीन अलग-अलग 3 फ्रेंचाइजी के लिए शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
संजू सैमसन ने तीसरी फ्रेंचाइजी के लिए लगाया शतक
2013 में आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले संजू सैमसन ने शनिवार को आईपीएल में अपना चौथा शतक लगाया। इसी के साथ वह केएल राहुल के बाद तीन फ्रेंचाइजी के लिए शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। संजू सैमसन ने आईपीएल में अपना पहला शतक (102) दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) के लिए 2017 में लगाया था। इसके बाद 2019 और 2021 में संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए शतक (102*, 119) जड़ा था। वहीं अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए संजू ने 56 गेंद में 115 रन की पारी खेली।
केएल राहुल पहले ही कर चुके हैं ये कारनामा
आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे केएल राहुल ने आईपीएल में पांच शतक लगाए हैं। राहुल ने अपना पहला शतक पंजाब किंग्स के लिए 2019 में लगाया था। इसके बाद पंजाब के लिए उन्होंने 2020 में भी शतक मारा। राहुल ने 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दो शतक लगाए थे। आईपीएल 2025 में राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल में अपना पांचवां शतक जड़ा था।
संजू सैमसन की नाबाद शतकीय पारी के बाद जैमी ओवरटन की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपरकिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर मौजूदा सत्र में पहली जीत का स्वाद चखा। आईपीएल के मौजूदा सत्र में अपनी निराशाजनक शुरुआत को पीछे छोड़ते हुए सैमसन ने 56 गेंदों की नाबाद पारी में 15 चौकों और चार छक्कों की मदद से 115 रन बनाए। उन्हें दूसरे छोर से आयुष महात्रे का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने रिटायर आउट होने से पहले 36 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 59 रन बनाए।
सैमसन के आईपीएल करियर का यह चौथा शतक और सुपरकिंग्स के लिए पहला शतक है। सुपरकिंग्स ने दो विकेट पर 212 रन बनाने के बाद कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर 189 रन पर ऑल आउट कर दिया और अपने घरेलू मैदान पर लगातार छह हार के बाद जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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