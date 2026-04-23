चेन्नई सुपर किंग्स ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से रौंदा, संजू के शतक से जीता तीसरा मुकाबला

चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में 103 रनों से करारी शिकस्त दी। मुंबई की जारी सीजन में पांचवीं हार है, जबकि चेन्नई ने तीसरी जीत दर्ज की है। किंग्स के लिए अकील हुसैन ने चार विकेट चटकाए।

चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में 103 रनों से शिकस्त दी। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन की शतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 207 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और 19 ओवर में सभी विकेट खोकर 104 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन तिलक वर्मा ने बनाए। तिलक ने 29 गेंद में 37 रन बनाए। चेन्नई की ओर से अकील हुसैन ने चार विकेट लिए। चेन्नई सुपर किंग्स की ये तीसरी जीत है, जबकि मुंबई ने पांचवां मुकाबला गंवाया है।

मुंबई के बल्लेबाजों ने फिर किया निराश मुंबई इंडियंस की टीम ने 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए खराब शुरुआत की। टीम के सलामी बल्लेबाज दानिश बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर में क्विंटन डिकॉक 10 गेंद में सात रन बनाकर आउट हुए। नमन धीर भी खाता नहीं खोल सके। पावरप्ले में मुंबई इंडियंस की टीम तीन विकेट खोकर 29 रन ही बना सकी। इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन तिलक वर्मा 29 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 56 गेंद में 73 रन की साझेदारी हुई।

हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड लगातार गेंदों पर नूर अहमद का शिकार बने। सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंद में 36 रन बनाए। कृष ने सात रन बनाए और शार्दुल ठाकुर 12 गेंद में 6 रन ही बना सके। बुमराह ने 5 गेंद में दो रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अकील हुसैन ने 17 रन देकर चार विकेट लिये। नूर अहमद को दो विकेट मिले। मुकेश चौधरी, अंशुल कम्बोज, जेमी ओवर्टन और गुरजपनीत सिंह ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

चेन्नई के लिए संजू ने लगाया शतक चेन्नई सुपर किंग्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (नाबाद 101) के सत्र के दूसरे शतक की मदद से गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ छह विकेट पर 207 रन का स्कोर खड़ा किया। सैमसन ने आईपीएल में अपने पांचवें शतक के लिए 54 गेंद खेलीं जिसमें 10 चौके और छह छक्के जडे़ थे। खराब शॉट चयन और एकाग्रता की कमी के कारण सैमसन के साथी खिलाड़ी दूसरे छोर पर आउट होते रहे, लेकिन इस भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने संयम से खेलते हुए वानखेड़े स्टेडियम में एक और यादगार पारी खेली।

सीएसके की टीम एक समय बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी लेकिन टीम बीच के ओवरों में लड़खड़ा गई। सैमसन के अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सका। मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह (31 रन देकर एक विकेट) ने पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन सैमसन ने एक चौका जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या (38 रन देकर कोई विकेट पर) की गेंद को अपने पैड्स से फ्लिक करते हुए एक छक्का भी लगाया।

सीएसके की शुरुआत शानदार रही। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (22) और सैमसन ने पावरप्ले के दौरान हार्दिक के पहले दो ओवरों में 19-19 रन बटोरे। दो विकेट गिरने के बावजूद मेहमान टीम 73 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी। लग रहा था कि गायकवाड़ फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने हार्दिक की गेंद पर ऑन-साइड में एक जोरदार शॉट लगाकर शुरुआत की और फिर एक छक्का जड़ा जिससे दूसरे ओवर में कुल 19 रन बने।

तीसरे ओवर में गायकवाड़ ने ए एम गजनफर (25 रन देकर दो विकेट) के खिलाफ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा ने उनका एक शानदार कैच लपक लिया। सीएसके टीम में मौजूद मुंबई के खिलाड़ियों सरफराज खान (14) और शिवम दुबे (05) के लिए यह 'घर वापसी' बिल्कुल भी सुखद नहीं रही। सरफराज के ऑन-साइड में दो चौके लगाने के बावजूद मिचेल सैंटनर ने अगली गेंद विकेटों की लाइन में ही फेंकी। सरफराज ने अपना 'ट्रेडमार्क' स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके विकेटों से जा टकराई।