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साई सुदर्शन ने पूरे किए 2000 रन, गेल का रिकॉर्ड तोड़ा; सहवाग और पंत के क्लब में पहुंचे

Apr 24, 2026 10:22 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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साई सुदर्शन सबसे कम पारियों में 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेल ने 48 पारियों में दो हजार रन बनाए थे।

साई सुदर्शन ने पूरे किए 2000 रन, गेल का रिकॉर्ड तोड़ा; सहवाग और पंत के क्लब में पहुंचे

गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शतक लगाया। सुदर्शन का आईपीएल में ये पहला शतक है। साई सुदर्शन ने शतकीय पारी की बदौलत एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह आईपीएल के इतिहास में सबसे कम पारियों में 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं सबसे कम गेंदों में दो हजार रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। गुजरात टाइटन्स ने साई सुदर्शन (100 रन) के शतक की बदौलत शुक्रवार को आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ तीन विकेट पर 205 रन का स्कोर खड़ा किया।

साई सुदर्शन ने पूरे किए 2000 रन

गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले के दौरान दो हजार रन पूरे किए। साई सुदर्शन ने 47 पारियों में 2000 रन बनाए। उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा, जिन्होंने आईपीएल में 48 पारियों में 2000 रन बनाए थे। शॉन मार्श ने 52 पारियों, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 और केएल राहुल ने 60 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था। साई सुदर्शन ने आईपीएल में तीसरा शतक लगाया है, जबकि जारी सीजन में शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।

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अभिषेक ने सबसे कम गेंदों में बनाए दो हजार

आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 2000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम है। अभिषेक ने सिर्फ 1193 गेंदों में 2000 रन बनाए हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग 1211 गेंदों में 2000 रन तक पहुंचे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने 1306 और यशस्वी जायसवाल ने 1326 गेंदों में दो हजार बनाए। यूसुफ पठान ने 1353 और साई सुदर्शन ने 1361 गेंदों में 2000 रन बनाए।

गुजरात टाइटंस के लिए सुदर्शन के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 32 रन का योगदान दिया। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 128 रन की भागीदारी निभाई। सुदर्शन ने 58 गेंद की पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगाए। आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड, सूयश शर्मा और भुवनेश्वर कुमार ने एक एक विकेट झटका। सुदर्शन ने आईपीएल में अपने तीसरे शतक के लिए 58 गेंद की पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगाए। उनकी पारी टीम के लिए मजबूत नींव साबित हुई।

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इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने सलामी जोड़ीदार और कप्तान शुभमन गिल (32 रन, 24 गेंद) के साथ 128 रन की साझेदारी में शुरू से ही पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा सुदर्शन ने पावरप्ले के दौरान 29 जबकि गिल ने सिर्फ सात गेंदें खेली थीं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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