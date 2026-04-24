साई के शतक पर भारी पड़ी कोहली की ताबड़तोड़ पारी, बेंगलुरु ने गुजरात को हाईस्कोरिंग मुकाबले में हराया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में 5वीं जीत दर्ज की। बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 81 रन बनाए।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुक्रवार को आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। साई सुदर्शन की शतकीय पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 205 रन बनाए। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम विराट कोहली की दमदार अर्धशतकीय पारी की मदद से 7 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। बेंगलुरु ने 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 206 रन बनाए। आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने 44 गेंद में 81 रन की पारी खेली। गुजरात के लिए राशिद खान ने दो, मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर और मानव ने 1-1 विकेट लिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के 10 अंक हो गए हैं, जबकि गुजरात ने चौथा मुकाबला गंवाया है।

कोहली की दमदार पारी 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जैकब बेथल और विराट कोहली की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। जैकब 10 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिकल के बीच दूसरे विकेट के लिए 59 गेंद में 115 रन की साझेदारी हुई। देवदत्त ने 27 गेंद में 55 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में दो चौके और 6 छक्के लगाए।

गुजरात टाइटन्स ने साई सुदर्शन (100 रन) के शतक की बदौलत शुक्रवार को आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ तीन विकेट पर 205 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। गुजरात टाइटंस की पारी के 12.4 ओवर टी20 बल्लेबाजी के बिल्कुल उलट थे जिसमें पूर्व चैंपियन टीम ने यह साबित कर दिया कि इस प्रारूप में बिना आक्रामकता के भी रन बनाए जा सकते हैं।

सुदर्शन ने पूरे किए 2000 रन सुदर्शन ने आईपीएल में अपने तीसरे शतक के लिए 58 गेंद की पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगाए। उनकी पारी टीम के लिए मजबूत नींव साबित हुई। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने सलामी जोड़ीदार और कप्तान शुभमन गिल (32 रन, 24 गेंद) के साथ 128 रन की साझेदारी में शुरू से ही पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा। सुदर्शन ने पावरप्ले के दौरान 29 जबकि गिल ने सिर्फ सात गेंदें खेली थीं। तमिलनाडु के 24 साल के तमिलनाडु के इस बल्लेबाज ने पावरप्ले में 46 रन बनाए और फिर 33 गेंदों में बड़े ही शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके लिए उन्होंने रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ा। वह अपनी इस पारी के दौरान आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए।

अगले पचास रन उन्होंने और भी तेज गति से बनाए जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 24 गेंद लीं। इस दौरान उन्होंने आरसीबी के स्पिन जोड़ी कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। क्रुणाल ने सुदर्शन को शांत रखने के लिए अपनी खास बाउंसर गेंद का इस्तेमाल किया, लेकिन यह बल्लेबाज भी पूरी तरह से तैयार था। उसने गेंद को 'अपर कट' करते हुए छक्के के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया।

सुदर्शन का शतक इसके बाद उन्होंने इसी गेंदबाज की गेंद पर एक चौका और स्वीप शॉट से एक छक्का जड़ा। जिसके बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को गेंदबाजी के लिए दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना पड़ा। गिल के आउट होने से मैच की दिशा में कोई खास बदलाव नहीं आया क्योंकि सुदर्शन ने लगातार रन बटोरना जारी रखा। सुयश ने 91 रन के स्कोर पर अपनी ही गेंद पर कैच छोड़कर उन्हें जीवनदान दिया था। सुदर्शन ने सुयश की गेंद पर एक रन लेकर अपना शतक पूरा किया, लेकिन वे इसे आगे नहीं बढ़ा पाए और जोश हेजलवुड को एक आसान सा कैच थमा बैठे।