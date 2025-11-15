Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2026 Retention Live Updates in Hindi RCB CSK KKR MI Indian premier league Retained released Players
IPL 2026 Retention Live: रिटेंशन की डेडलाइन हुई समाप्त, संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की बदली टीम

IPL 2026 Retention Live: रिटेंशन की डेडलाइन हुई समाप्त, संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की बदली टीम

संक्षेप: IPL 2026 Retention Live Updates: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले आज सभी टीमें रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी। ऑक्शन का आयोजन अगले महीने होना है।

Sat, 15 Nov 2025 03:04 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IPL 2026 Retention Live Updates: आईपीएल 2026 रिटेंशन डे आ गया है। मिनी ऑक्शन से पहले आज सभी 10 टीमें रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी। लिस्ट सामने आने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए नीलामी अगले महीने होगी। मिनी ऑक्शन होने के बावजूद टीमें कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती हैं। रिटेंशन की डेडलाइन से पहलेचेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से ट्रेड किया है। बदले में आरआर ने सीएसक से रवींद्र जडेजा और सैम करन को लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IPL 2026 Retention Live: रिटेंशन की डेडलाइन समाप्त हो गई है। यह डेडलाइन 15 नवंबर दोपहर तीन बजे तक की थी। अब शाम पांच बजे टीमें अपने-अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी।

IPL 2026 Retention Live: हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2025 कुछ खास धमाल नहीं मचा सके थे। हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के क्लासेन को रिटेन करने की पूरी संभवना है। एसआरएच ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्लासेन को पिछले साल 23 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।

IPL 2026 Retention Live: आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। तीन बार की आईपीएल चैंपियन टीम को अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में संघर्ष करना पड़ा और केवल 5 जीत ही मिली। हालांकि, रहाणे के केकेआर में बने रहने की संभावना है। वहीं, वेंकाटेश अय्यर को रिलीज किया जा सकता है। केकेआर ने रहाणे को 1.50 करोड़ के बेस प्राइस पर लिया था जबकि अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा।

IPL 2026 Retention Live: रिटेंशन से पहले पांच टीमों के बीच चार ट्रेड डील्स हुईं। कुल 8 खिलाड़ियों की टीम बदली है। मुंबई इंडियंस (एमआई) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लिया है। एलएसजी ने एक अलग ट्रेड में एमआई से अर्जुन तेंदुलकर को अपने साथ जोड़ा। एक और कैश ओनली डील में मुंबई ने गुजरात टाइटंस (जीटी) से वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड को हासिल किया।

IPL 2026 Retention Live: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। मिनी ऑक्शन एक ही दिन का होता है। आईपीएल 2025 के लिए दो दिन का मेगा ऑक्शन हुआ था। दुबई (2023) और जेद्दा (2024) के बाद यह लगातार तीसरी बार होगा जब ऑक्शन का आयोजन विदेश में किया जाएगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
IPL 2026 Indian Premier League IPL अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |