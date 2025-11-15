IPL 2026 Retention Live: रिटेंशन की डेडलाइन हुई समाप्त, संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की बदली टीम

संक्षेप: IPL 2026 Retention Live Updates: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले आज सभी टीमें रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी। ऑक्शन का आयोजन अगले महीने होना है।

IPL 2026 Retention Live Updates: आईपीएल 2026 रिटेंशन डे आ गया है। मिनी ऑक्शन से पहले आज सभी 10 टीमें रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी। लिस्ट सामने आने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए नीलामी अगले महीने होगी। मिनी ऑक्शन होने के बावजूद टीमें कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती हैं। रिटेंशन की डेडलाइन से पहलेचेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से ट्रेड किया है। बदले में आरआर ने सीएसक से रवींद्र जडेजा और सैम करन को लिया है।

IPL 2026 Retention Live: रिटेंशन की डेडलाइन समाप्त हो गई है। यह डेडलाइन 15 नवंबर दोपहर तीन बजे तक की थी। अब शाम पांच बजे टीमें अपने-अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी।

IPL 2026 Retention Live: हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2025 कुछ खास धमाल नहीं मचा सके थे। हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के क्लासेन को रिटेन करने की पूरी संभवना है। एसआरएच ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्लासेन को पिछले साल 23 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।

IPL 2026 Retention Live: आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। तीन बार की आईपीएल चैंपियन टीम को अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में संघर्ष करना पड़ा और केवल 5 जीत ही मिली। हालांकि, रहाणे के केकेआर में बने रहने की संभावना है। वहीं, वेंकाटेश अय्यर को रिलीज किया जा सकता है। केकेआर ने रहाणे को 1.50 करोड़ के बेस प्राइस पर लिया था जबकि अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा।

IPL 2026 Retention Live: रिटेंशन से पहले पांच टीमों के बीच चार ट्रेड डील्स हुईं। कुल 8 खिलाड़ियों की टीम बदली है। मुंबई इंडियंस (एमआई) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लिया है। एलएसजी ने एक अलग ट्रेड में एमआई से अर्जुन तेंदुलकर को अपने साथ जोड़ा। एक और कैश ओनली डील में मुंबई ने गुजरात टाइटंस (जीटी) से वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड को हासिल किया।