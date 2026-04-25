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विराट कोहली ने शतक लगाने का मौका गंवाया, आउट होने के बाद पैड पर मारा बल्ला

Apr 25, 2026 12:25 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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विराट कोहली शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने से चूक गए। कोहली ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 44 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 81 रनों की पारी खेली।

विराट कोहली ने शतक लगाने का मौका गंवाया, आउट होने के बाद पैड पर मारा बल्ला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाने का मौका था लेकिन वह 19 रन से चूक गए। देवदत्त और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी से आरसीबी लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच गई। टीम ने अंत में 18.5 ओवर में 206 रन का लक्ष्य पूरा कर लिया और 10 अंक लेकर तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। विराट कोहली को जेसन होल्डर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली ने जब खाता भी नहीं खेाला था तब मोहम्मद सिराज की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने उनका कैच छोड़ दिया था। कोहली ने पिच के उछाल को बखूबी भांपते हुए प्रसिद्ध कृष्णा और कगिसो रबाडा का आसानी से सामना किया। कोहली ने चिन्नास्वामी स्टेडियम पर दबदबा बनाया और 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

कोहली शतक से चूके

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुक्रवार को आईपीएल के 34वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को सात गेंद शेष रहते पांच विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने जेकब बेथेल (14) रन को आउट कर पहला झटका दिया। इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पड़िक्कल की जोड़ी ने पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे।

दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिये 115 रनों की साझेदारी हुई। 13वें ओवर में राशिद खान ने देवदत्त पड़िक्कल को आउट कर इस साझेदारी क अंत किया। पड़िक्कल ने 27 गेंदों में दो चौके और छह छक्के उड़ाते हुए 55 रन बनाये। अगले ही ओवर में जेसन होल्डर ने शतक की ओर बढ़ रहे विराट कोहली को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली ने 44 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 81 रनों की पारी खेली। कोहली के पास जारी सीजन में पहला शतक लगाने का मौका था लेकिन वह 19 रन से चूक गए.

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बेंगलुरु ने गुस्से में मारा बैट

बेंगलुरु की पारी के 14वें ओवर में विराट कोहली ने जेसन होल्डर के खिलाफ लगातार गेंदों पर छक्के जड़े। हालांकि चौथी गेंद पर होल्डर ने गति नहीं दी। कोहली ने पुल लगाने का प्रयास किया लेकिन गेंद बैट से लगकर स्टंप में जाकर लगी। विराट कोहली आउट होने के बाद काफी निराश दिखे और बल्ले को पैड पर जोर से मारा। हालांकि उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और फिर पवेलियन की तरफ बढ़ गए। इस पारी की बदौलत विराट कोहली आईपीएल 2026 में एक बार फिर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने जारी सीजन में तीसरा अर्धशतक लगाया है। कोहली ने सात मैचों में 328 रन बनाए हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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