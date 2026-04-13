RCB ने हाईस्कोरिंग मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई को हराया, रदरफोर्ड ने खेली तूफानी पारी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराकर आईपीएल 2026 में तीसरी जीत दर्ज की। मुंबई की जारी सीजन में ये लगातार तीसरी हार है। 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई ने 222 रन बनाए।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को मुंबई इंडियंस को हाईस्कोरिंग मुकाबले में 18 रनों से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वानखेड़े स्टेडियम में फिल सॉल्ट, विराट कोहली और रजत पाटीदार की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 240 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई को रोहित शर्मा और रिकल्टन ने दमदार शुरुआत दिलाई लेकिन रोहित के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद मुंबई की पारी लड़खड़ाई और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। रदरफोर्ड ने आखिरी ओवरों में कुछ बड़े शॉट खेले, जिससे टीम 200 के पार पहुंचने में सफल रही। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 222 रन बनाए।

रोहित हुए रिटायर्ड हर्ट लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा (19 रन) और रेयान रिकलटन ने पहले विकेट के लिए 32 गेंद में 57 रन जोड़ लिए थे। रोहित को इस दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से काफी परेशानी हो रही थी जिससे वह छठे ओवर में रिटायर्ड हर्ट हो गए। सुयश शर्मा (47 रन देकर दो विकेट) ने अपने पहले ही ओवर में मुंबई इंडियंस को दो झटके दे दिए।

उन्होंने आठवें ओवर में पहली गेंद पर रेयान रिकलटन (37 रन) को आउट किया। सूयश की गुगली को रिकलटन ने स्वीप करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर सीधे ऊपर हवा में गई और शॉर्ट थर्ड मैन पर भुवनेश्वर कुमार ने कैच लपक लिया। फिर पांचवीं गेंद पर उन्होंने तिलक वर्मा को आउट किया जिन्होंने स्वीप शॉट खेला और यह सीधे फाइन लेग पर खड़े जैकब डफी के हाथों में समां गई। दो विकेट गिरने के साथ ही वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा छा गया जबकि आरसीबी के समर्थक खुशी से झूमते हुए 'आरसीबी' के नारे लगा रहे थे।

इसके बाद आरसीबी ने सूयश, रसिख सलाम और कृणाल पंड्या की बदौलत लगाम कसे रखी। लेकिन 10वें ओवर में सूर्यकुमार ने सूयश पर लगातार दो चौके जमाए और हार्दिक ने भी एक चौका लगाया जिससे 14 रन बने। मुंबई इंडियंस का स्कोर दो विकेट पर 99 रन था।

सूर्यकुमार और हार्दिक एक दो रन चुराने के अलावा बीच बीच में चौके लगाकर चौथे विकेट के लिए 27 गेंद में 47 रन की साझेदारी निभा ली थी। लेकिन कृणाल की गेंद पर सूर्यकुमार के आउट होने से टीम को तीसरा झटका लगा। हार्दिक को डफी ने शेफर्ड के हाथों कैच आउट किया। फिर नमन धीर के आउट होने के बाद रदरफोर्ड ने कई खूबसूरत शॉट्स लगाए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

कोहली-सॉल्ट के बीच शतकीय साझेदारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ चार विकेट पर 240 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। सॉल्ट और कोहली ने पहले विकेट के लिए 65 गेंद में 120 रन की भागीदारी निभाई। सॉल्ट ने 36 गेंद का सामना करते हुए छह छक्के और इतने ही चौके जमाए। गत चैंपियन टीम के लिए पाटीदार और टिम डेविड (नाबाद 34 रन, 16 गेंद, दो चौके, तीन छक्के) ने आते ही तेजी से रन जुटाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पाटीदार (20 गेंद) ने आते ही छक्कों और चौकों की झड़ी लगाकर आईपीएल में अपना सबसे तेज अर्धशतक जड़ा जिसके लिए उन्होंने 17 गेंद खेलीं जिसमें चार चौके और पांच छक्के जड़े थे। मुंबई इंडियंस के लिए शार्दुल ठाकुर, मिचेल सैंटनर, हार्दिक पंड्या और ट्रेंट बोल्ट को एक एक विकेट मिले।

पारी की शुरुआत कोहली ने बोल्ट की गेंद पर जोरदार छक्का जड़कर की। जहां कोहली बीच-बीच में बाउंड्री लगाते रहे तो वहीं उनके जोड़ीदार सॉल्ट ने रन गति को तेज करने की जिम्मेदारी संभाली। इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने तेज गेंदबाजों बोल्ट और हार्दिक के खिलाफ बाउंड्री लगाईं। सॉल्ट ने बोल्ट की गेंद को स्टैंड में छक्के के लिए भेज दिया जबकि सैंटनर की गेंद पर उन्होंने लगातार तीन छक्के जड़े।

इससे आरसीबी के 50 रन 4.2 ओवर में ही पूरे हो गए थे, इससे उन्होंने मुंबई इंडियंस को मजबूर कर दिया कि वे जसप्रीत बुमराह (35 रन देकर कोई विकेट नहीं) को पावरप्ले में ही दूसरा ओवर फेंकने के लिए वापस बुला लें जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में सिर्फ छह रन दिए, लेकिन इसके बावजूद आरसीबी ने पावरप्ले में 71 रन बना लिए थे।

आठवें ओवर में सॉल्ट ने लेग-स्पिनर मयंक मार्कंडेय को निशाना बनाते हुए लगातार तीन चौके जड़े जबकि कोहली ने सैंटनर के तीसरे ओवर में दो और चौके लगाए। विकेट लेने के लिए बेताब मुंबई इंडियंस ने आखिरकार 11वें ओवर में गेंद शार्दुल को सौंपी। शार्दुल ने सॉल्ट को कवर पर खड़े हार्दिक के हाथों कैच करवाकर पहला विकेट दिलाया जिससे पहले विकेट की साझेदारी टूट गई।

पाटीदार ने फिर साधारण गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत शार्दुल की गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर चौका जड़ते हुए की और फिर मार्कंडेय की खराब लेंथ का पूरा फायदा उठाते हुए इस लेग-स्पिनर पर लगातार तीन छक्के जड़े। देखते ही देखते पाटीदार ने नौ गेंद में 34 रन बना लिए।