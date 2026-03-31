रविंद्र जडेजा ने लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ा, IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 9वें बॉलर बने
राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 9वें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में दो विकेट लेकर लसिथ मलिंगा को इस मामले में पीछे छोड़ा।
राजस्थान रॉयल्स के अनुभवी क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए दो विकेट चटकाए। इसके साथ ही जडेजा ने आईपीएल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मैच के दौरान रविंद्र जडेजा ने लसिथ मलिंगा का सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा और अब वह आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नौवें गेंदबाज बन गए हैं। राजस्थान ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल मुकाबले में 8 विकेट से हराया।
रविंद्र जडेजा ने गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में सरफराज खान और शिवम दुबे का विकेट चटकाया। जोकि अच्छी लय में नजर आ रहे थे। रविंद्र जडेजा ने आईपीएल में 255 मैचों में 172 विकेट लिए हैं इस दौरान उन्होंने एक 5 विकेट हॉल भी लिया है। उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 170 विकेट हैं। जडेजा 2008 में चैंपियन बनी राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा था। हालांकि 2012 में वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन गए थे। धोनी की कप्तानी में उन्होंने 2018, 2021 और 2023 में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।
जडेजा ने सीएसके से अपने इमोशनल जाने के बारे में कहा, "मुझे पिंक कलर पसंद आ रहा है। पीला रंग थोड़ा पुराना लगने लगा था, लेकिन मैं बस मज़ाक कर रहा हूँ। ज़ाहिर है, सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी छोड़ना, जहाँ मैंने 12-13 साल खेला था, शुरू में थोड़ा मुश्किल था। यह बहुत इमोशनल था। लेकिन मैंने खुद से कहा कि इस तरह के बदलाव भी सफ़र का हिस्सा हैं। अच्छी बात यह थी कि मैं अब उस टीम के साथ हूँ जहाँ मैंने पहली बार आईपीएल टाइटल जीता था। वह याद हमेशा मेरे साथ रही है, कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद, मैंने अपना आईपीएल करियर वहीं से शुरू किया था और अपने पहले ही सीजन में टाइटल जीता था। मैंने उन यादों को एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाया है, और मेरा मकसद नए ग्रुप के साथ जितना हो सके उतना सीखना और टीम के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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