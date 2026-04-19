तुरंत भारतीय टी20 टीम में जगह मिलनी चाहिए, अश्विन ने श्रेयस अय्यर की तारीफों के बांधे पुल

अश्विन का मानना है कि श्रेयस अय्यर मौजूदा समय में शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं और उनको तुरंत भारतीय टी20 टीम में शामिल किया जाना चाहिए। अय्यर आईपीएल 2026 में पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं और शानदार फॉर्म में हैं।

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं। पिछले सीजन भी उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उनकी कप्तानी में पंजाब की टीम लगातार मुकाबले जीत रही है। आर अश्विन ने सुझाव दिया है कि अय्यर को भारत की टी20 टीम में होना चाहिए, चाहे यह स्पष्ट ना हो कि वह किसकी जगह लेंगे। अश्विन का मानना है कि अय्यर इस समय ऐसे फॉर्म से गुजर रहे हैं, जहां वह टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

अश्विन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो के टाइम आउट कार्यक्रम में कहा, "मैं सिर्फ बनाए गए रनों या छक्कों-चौकों को नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैदान पर उनकी मौज़ूदगी का प्रभाव देख रहा हूं। जब श्रेयस अय्यर गार्ड मार्क करते हैं, तो लगता है कि वह एक ऐसे जोन में हैं, जो किसी क्रिकेटर के करियर में सिर्फ एक या दो ही साल के लिए आता है और तब ऐसा लगता है कि आप कोई गलती नहीं कर रहे।

और यह इसलिए होता है क्योंकि आप जोन में होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, मसलन कि आप क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कैसे अभ्यास कर रहे हैं। नेट्स में जो गेंद खेलते हैं, वही मैच में भी आपको मिलती है।" अय्यर ने अपनी पिछली तीन पारियों में 50, नाबाद 69 और 66 बनाए हैं और इस समय आईपीएल 2026 में उनका स्ट्राइक रेट 187.96 है।

अश्विन ने कहा, "क्रीज पर उनकी मौजूदगी ही गेंदबाजों के लिए कई तरह से डर पैदा कर रही है। खुद को बेहतर बनाने की उनकी भूख शानदार है। मैंने काफी समय तक क्रिकेट खेला है और कई खिलाड़ियों से मिला हूं। बहुत कम खिलाड़ियों में यह इच्छा होती है कि वे अपनी ताकत छोड़कर अपनी कमजोरियों पर काम करें। आपने कई करियर देखे होंगे, जहां खिलाड़ियों ने अपनी कमजोरियों पर बिल्कुल भी काम नहीं किया है।

"लेकिन अपने कमजोरियों पर काम करने का सफर ही अच्छे से महान बनने का होता है। मुझे लगता है कि श्रेयस ने अच्छे से महान बनने की यात्रा शुरू कर दी है। मैं यह नहीं कह रहा कि वह महान हैं, बल्कि यह एक यात्रा है। कहा जाता था कि वह शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा, ''ठीक है, मैं टेस्ट मैच में पुल खेलकर आउट हो जाऊंगा, लेकिन चुनौती से पीछे नहीं हटूंगा।'' जसप्रीत बुमराह की गेंद को मिडविकेट के सामने पुल करके छक्का मारना, यह कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है।

"इस समय अगर उन्हें बड़े मौके नहीं मिलते, तो यह उनका नुक़सान नहीं है। यह हमारा नुकसान है कि हम उन्हें भारतीय टीम के लिए वही करते नहीं देख पा रहे, जो वह अपने राज्य या फ्रेंचाइजी के लिए कर रहे हैं। और फिर वह तेज गेंदबाजों को सीधा डाउन द ग्राउंड मार रहे हैं। वह हमेशा से ऐसा करने में अच्छे रहे हैं। लेकिन अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गेंदबाज अब उन्हें शॉर्ट गेंद नहीं डाल रहे। उन्हें पता है कि वह उसे मार देंगे। और यह शानदार है।"

अश्विन का मानना है कि बल्लेबाजी की यह फॉर्म उनकी कप्तानी में भी झलक रही है। पंजाब किंग्स, IPL 2025 के फाइनल तक पहुंची थी और आईपीएल 2026 के भी पांच मैचों में चार जीत और एक रद्द मैच के साथ इस समय वह अंक तालिका में शीर्ष पर है।

अश्विन ने कहा, "वह टीम के आसपास जो सहजता बना रहे हैं, वह अहम है। मैं ऐसी टीमों में खेला हूं जहां हमेशा एक दूरी होती थी, जहां आप कप्तान या कोच के पास जाकर यह नहीं कह सकते थे कि 'मैं यह कर सकता हूं आपके लिए'। लेकिन यहां ऐसा हो रहा है। उन्होंने इसे इतना सरल रखा है जैसे गली क्रिकेट या टेनिस बॉल क्रिकेट में होता है, जहां हम अपने कप्तान या दोस्त से खुलकर बात करते हैं। यह माहौल शानदार है। वह एक लीडर के रूप में विकसित हो रहे हैं। और जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से टीम को वह लीड कर रहे हैं, यह एक खतरनाक संयोजन है।"

यह बहस काफ़ी समय से चल रही है। क्या अय्यर को भारत की टी20 टीम में होना चाहिए? इस टीम ने अय्यर के बिना लगातार दो टी 20 विश्व कप जीते हैं और उनके शामिल न होने का तर्क यह है कि उनकी जगह कौन बाहर जाएगा?

अश्विन ने कहा, "मैं सिर्फ़ एक बात कह सकता हूं कि इस समय अगर उन्हें बड़े मौक़े नहीं मिलते हैं, तो यह उनका नुक़सान नहीं है। यह हमारा नुकसान है कि हम उन्हें भारतीय टीम के लिए वही करते नहीं देख पा रहे, जो वह अपनी राज्य और फ्रेंचाइजी के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। जब किसी को टीम में होना चाहिए, तो उसका नाम लिखिए। आपको 15 खिलाड़ियों को चुनना है। सबसे बेहतरीन 15 नाम लिखिए, यह मत सोचिए कि कौन बाहर होगा। उदाहरण के तौर पर यशस्वी जायसवाल - वह एक शानदार खिलाड़ी हैं, रनों की उनकी भूख ग़ज़ब है। यह भारतीय क्रिकेट की गहराई को भी दिखाता है।