IPL 2026 की RAPP लिस्ट में ये बड़े नाम हैं शामिल, 1307 खिलाड़ी रहेंगे रिप्लेसमेंट के लिए मौजूद

रजिस्टर्ड एवेलबल प्लेयर्स पूल यानी RAPP इसी पूल से खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना जा सकता है। इसकी लिस्ट अब आईपीएल ऑक्शन 2026 के बाद जारी हो गई है, जिसमें 1300 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हैं।

Jan 29, 2026 01:53 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
IPL में एक टर्म यूज होती है, जिसे RAPP कहते हैं। फैंस इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन टीमें अच्छी तरह जानती हैं। इसका मतलब है रजिस्टर्ड एवेलबल प्लेयर्स पूल। इसी पूल से खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना जा सकता है। इसकी लिस्ट अब आईपीएल ऑक्शन 2026 के बाद जारी हो गई है, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेरिल मिचेल और उमेश यादव समेत 1300 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से टीमें रिप्लेसमेंट पिक कर सकती हैं। इसी रैप शीट को लेकर एक बड़ा ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किया है। अब टीमें खिलाड़ियों को उनकी रिजर्व बेस प्राइस से कम में नहीं पिक किया जा सकता।

क्रिकबज के मुताबिक, बीसीसीआई ने हाल ही में 1307 खिलाड़ियों की लिस्ट फ्रेंचाइजियों के साथ शेयर की है। इस लिस्ट में वे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने ऑक्शन के लिए एनरोल किया था और प्रोसेस से पीछे नहीं हटे। एक तरह से कहा जाए तो इस लिस्ट में वे खिलाड़ी शामिल हैं, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए ऑक्शन में या तो अनसोल्ड रहे या उन पर बोली नहीं लगी।

स्टीव स्मिथ, रीस टॉपली, जेमी स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो जैसे कुछ बड़े विदेशी नाम इस लिस्ट में हैं, जो टीमों के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर उपलब्ध हो सकते हैं। यहां तक ​​कि इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम को हमेशा परेशान करने वाले डेरिल मिचेल भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। डेरिल मिचेल का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। वह हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई ODI सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। वहीं, कैप्ड इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो इस लिस्ट में मयंक अग्रवाल, केएस भरत, दीपक हुड्डा, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया, संदीप वॉरियर और उमेश यादव का नाम शामिल है। इन सभी की बेस प्राइस 75 लाख रुपये है।

BCCI ने सभी फ्रेंचाइजियों को निर्देश दिया है कि कोई भी फ्रेंचाइजी RAPP के किसी खिलाड़ी को उसके ऑक्शन रिजर्व प्राइस से कम पर साइन नहीं कर सकती है। आम तौर पर फ्रेंचाइजी RAPP में शामिल खिलाड़ियों को नेट बॉलर के तौर पर बुलाती हैं। अगर किसी टीम ने किसी खिलाड़ी को नेट बॉलर के तौर पर रखा, लेकिन कोई दूसरी टीम ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर पिक करना चाहती है तो उस पर किसी फ्रेंचाइजी का कोई अधिकार नहीं होगा।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
