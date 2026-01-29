IPL 2026 की RAPP लिस्ट में ये बड़े नाम हैं शामिल, 1307 खिलाड़ी रहेंगे रिप्लेसमेंट के लिए मौजूद
IPL में एक टर्म यूज होती है, जिसे RAPP कहते हैं। फैंस इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन टीमें अच्छी तरह जानती हैं। इसका मतलब है रजिस्टर्ड एवेलबल प्लेयर्स पूल। इसी पूल से खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना जा सकता है। इसकी लिस्ट अब आईपीएल ऑक्शन 2026 के बाद जारी हो गई है, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेरिल मिचेल और उमेश यादव समेत 1300 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से टीमें रिप्लेसमेंट पिक कर सकती हैं। इसी रैप शीट को लेकर एक बड़ा ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किया है। अब टीमें खिलाड़ियों को उनकी रिजर्व बेस प्राइस से कम में नहीं पिक किया जा सकता।
क्रिकबज के मुताबिक, बीसीसीआई ने हाल ही में 1307 खिलाड़ियों की लिस्ट फ्रेंचाइजियों के साथ शेयर की है। इस लिस्ट में वे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने ऑक्शन के लिए एनरोल किया था और प्रोसेस से पीछे नहीं हटे। एक तरह से कहा जाए तो इस लिस्ट में वे खिलाड़ी शामिल हैं, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए ऑक्शन में या तो अनसोल्ड रहे या उन पर बोली नहीं लगी।
स्टीव स्मिथ, रीस टॉपली, जेमी स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो जैसे कुछ बड़े विदेशी नाम इस लिस्ट में हैं, जो टीमों के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर उपलब्ध हो सकते हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम को हमेशा परेशान करने वाले डेरिल मिचेल भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। डेरिल मिचेल का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। वह हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई ODI सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। वहीं, कैप्ड इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो इस लिस्ट में मयंक अग्रवाल, केएस भरत, दीपक हुड्डा, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया, संदीप वॉरियर और उमेश यादव का नाम शामिल है। इन सभी की बेस प्राइस 75 लाख रुपये है।
BCCI ने सभी फ्रेंचाइजियों को निर्देश दिया है कि कोई भी फ्रेंचाइजी RAPP के किसी खिलाड़ी को उसके ऑक्शन रिजर्व प्राइस से कम पर साइन नहीं कर सकती है। आम तौर पर फ्रेंचाइजी RAPP में शामिल खिलाड़ियों को नेट बॉलर के तौर पर बुलाती हैं। अगर किसी टीम ने किसी खिलाड़ी को नेट बॉलर के तौर पर रखा, लेकिन कोई दूसरी टीम ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर पिक करना चाहती है तो उस पर किसी फ्रेंचाइजी का कोई अधिकार नहीं होगा।