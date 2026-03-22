अश्विन ने KKR को बताई रिंकू सिंह की नई बैटिंग पोजिशन, यहां मचा सकते हैं धमाल
केकेआर पिछले कुछ सीजन से रिंकू सिंह का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वह काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, जिस वजह से वह अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते।
पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स को रिंकू सिंह की बैटिंग पोजिशन बदलने का सुझाव दिया है। केकेआर पिछले कुछ सीजन से रिंकू सिंह का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वह काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, जिस वजह से वह अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब अश्विन ने केकेआर को सुझाव देते हुए कहा है कि आगामी सीजन में टीम उन्हें नंबर-4 पर खिला सकती है। अश्विन ने केकेआर को इसके फायदे भी बताए हैं। बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 में अपने अभियान का आगाज 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ करने वाली है।
रिंकू सिंह काफी लंबे समय से केकेआर के साथ बने हुए हैं। उनके लिए IPL 2023 का सीज़न बेहद शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 474 रन बनाए। 2024 के सीजन में फ़्रैंचाइज़ी को खिताब जिताने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन पिछले सीज़न में, मिडिल ऑर्डर में कई खिलाड़ियों के होने के चलते उन्हें कई बार 7वें और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, और वे 13 पारियों में सिर्फ 206 रन ही बना पाए।
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “KKR थोड़ी मुश्किल में फंसी हुई लग रही है, है ना? उन्होंने कैमरन ग्रीन को खरीदा है; वह टॉप तीन में खेलेंगे, या उन्हें नंबर 4 पर खेलना पड़ेगा? अगर मैं KKR की जगह होता, तो मैं नंबर 4 पर रिंकू सिंह को खिलाता। अगर पावरप्ले में दो विकेट गिर जाते हैं, तो आप ग्रीन को पावरप्ले के अंदर ही बैटिंग के लिए भेज सकते हैं। लेकिन छह ओवर के बाद, रिंकू सिंह को ऐसा मौका मिलना चाहिए जहां वह 4-5 ओवर तक खेल सकें, और फिर गेंदबाजों पर हमला बोल सकें।"
उन्होंने आगे कहा, “यह एक ऐसा सीजन होना चाहिए जिसमें रिंकू सिंह को पहले के मुकाबले ज्यादा रन बनाने होंगे। रिंकू सिंह को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वह अच्छी बैटिंग कर सकते हैं; वह रणजी ट्रॉफी में भी बड़े शतक बनाते हैं। मुझे लगता है कि KKR के पास रिंकू को आगे बढ़ाने और उन्हें एक बड़ी भूमिका देने का मौका है। मुझे लगता है कि KKR के पास ऐसे संसाधन हैं जिनसे वे दूसरी टीमों को तब भी चौंका सकते हैं, जब वे अपने सबसे अच्छे फॉर्म में न हों।"
आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के चोटिल खिलाड़ियों ने उनकी मुश्किल बढ़ा रखी है, ऐसे में देखना होगा कि वह प्लेइंग XI का चयन कैसे करते हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें