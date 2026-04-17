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पंजाब किंग्स के प्रदर्शन से गदगद हुए कोच रिकी पोंटिंग, कहा- अब मेरे पास तारीफ के शब्द कम पड़ने लगे हैं

Apr 17, 2026 07:47 pm ISTHimanshu Singh वार्ता, नई दिल्ली
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कोच रिकी पोंटिंग पंजाब किंग्स के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। उन्होंने प्रभसिमरन और गेंदबाजी यूनिट की जमकर तारीफ की। पंजाब ने जारी सीजन में चार मैच जीते हैं।

पंजाब किंग्स के प्रदर्शन से गदगद हुए कोच रिकी पोंटिंग, कहा- अब मेरे पास तारीफ के शब्द कम पड़ने लगे हैं

मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में पंजाब किंग्स की 7 विकेट से शानदार जीत के बाद तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स और हेड कोच रिकी पोंटिंग ने टीम के टैक्टिकल अनुशासन और व्यक्तिगत प्रतिभा की जमकर तारीफ की। गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में मैच के बाद 'ड्रेसिंग रूम डायरीज' के दौरान बोलते हुए, कोचों ने अर्शदीप सिंह की "मैच का माहौल बनाने वाली" शुरुआती बॉलिंग और प्रभसिमरन सिंह की "सोच-समझकर की गई" बैटिंग को जीत का मुख्य कारण बताया।

होप्स ने मुख्य तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए "खराब दौर" की किसी भी बात को तुरंत खारिज कर दिया और इसके बजाय इस लेफ्ट-आर्म बॉलर की कड़ी मेहनत को खेल पर उनके तुरंत असर का कारण बताया। उन्होंने कहा, "हम अक्सर लोगों के मैच का माहौल बनाने की बात करते हैं, जिस तरह से अर्श ने पहले ओवर में माहौल बनाया, गेंद को स्विंग कराया, और विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, वह असाधारण था।''

"अर्श, मुझे पता है कि तुम जिस दौर को खराब दौर मान रहे हो, उससे गुजर रहे हो, लेकिन हम बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो कड़ी मेहनत की है, उसी का नतीजा है कि तुम आज रात सीधे मैदान पर आकर ऐसा प्रदर्शन कर पाए। पहली ही गेंद से सटीक बॉलिंग करना, शुरुआती दो विकेट लेना, और फिर आखिर में वापस आकर वही करना जो तुम आमतौर पर करते हो... यह तुम्हारी मेहनत का ही श्रेय है।''

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एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, पंजाब किंग्स की बैटिंग यूनिट को हेड कोच से खूब तारीफ मिली, खासकर दबाव में भी शांत और संयमित रहने के लिए। पोंटिंग ने विशेष रूप से प्रभसिमरन सिंह की तारीफ की, जिन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाए और पूरी पारी के दौरान पिच पर डटे रहे।

पोंटिंग ने कहा, "बैटिंग की बात करें तो, हम जैसा खेल रहे हैं, उसके लिए अब मेरे पास तारीफ के शब्द कम पड़ने लगे हैं, लेकिन सच कहूं तो, हम बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। प्रभ, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी होगी क्योंकि पावरप्ले के दौरान तुम्हें ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिली। तुम्हारी ज़्यादातर मेहनत पावरप्ले के बाहर करनी पड़ी, लेकिन तुम बहुत हुनरमंद, शांत और सोच-समझकर खेलने वाले थे। तुम वैसी ही बैटिंग कर रहे हो जैसी मैंने तुम्हें पहले कभी करते नहीं देखा।"

हालांकि मुंबई इंडियंस एक बड़े स्कोर की तरफ़ बढ़ती दिख रही थी, पोंटिंग ने गेंदबाजी ग्रुप के जुझारूपन को इसका श्रेय दिया। बीच के ओवरों में मैच का रुख़ बदलने की बात करते हुए, उन्होंने खास तौर पर शशांक सिंह का ज़िक्र किया, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका से लक्ष्य को पहुंच के अंदर बनाए रखा।

“गेंदबाजी ग्रुप ने बहुत बढ़िया काम किया। मैच में वापसी करने की उनकी काबिलियत ही सबसे अहम थी। ऐसा लग रहा था कि वे 200 से ज़्यादा रन बना लेंगे, लेकिन शैंकी (शशांक) के कुछ ओवरों ने मैच का रुख फिर से बदल दिया।”

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पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक चार जीत दर्ज की हैं और फिलहाल नौ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। जीत के जश्न के माहौल के बावजूद, इस अनुभवी कोच ने अपनी टीम को याद दिलाया कि यह सफ़र अभी लंबा है और उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते रहना होगा।

पोंटिंग ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "हम जानते हैं कि अगर हम अपनी बेहतरीन क्षमता के आस-पास भी खेलेंगे, तो हम क्रिकेट के कई मैच जीतते रहेंगे।हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम फ़िलहाल किस मुकाम पर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आज रात यह सोचे बिना सो जाएं कि हम कल और बेहतर कैसे कर सकते हैं।" किंग्स अपना अगला मैच 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के ख़िलाफ़ अपने घरेलू मैदान - न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ में खेलेंगे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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