पंजाब किंग्स के प्रदर्शन से गदगद हुए कोच रिकी पोंटिंग, कहा- अब मेरे पास तारीफ के शब्द कम पड़ने लगे हैं

कोच रिकी पोंटिंग पंजाब किंग्स के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। उन्होंने प्रभसिमरन और गेंदबाजी यूनिट की जमकर तारीफ की। पंजाब ने जारी सीजन में चार मैच जीते हैं।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में पंजाब किंग्स की 7 विकेट से शानदार जीत के बाद तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स और हेड कोच रिकी पोंटिंग ने टीम के टैक्टिकल अनुशासन और व्यक्तिगत प्रतिभा की जमकर तारीफ की। गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में मैच के बाद 'ड्रेसिंग रूम डायरीज' के दौरान बोलते हुए, कोचों ने अर्शदीप सिंह की "मैच का माहौल बनाने वाली" शुरुआती बॉलिंग और प्रभसिमरन सिंह की "सोच-समझकर की गई" बैटिंग को जीत का मुख्य कारण बताया।

होप्स ने मुख्य तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए "खराब दौर" की किसी भी बात को तुरंत खारिज कर दिया और इसके बजाय इस लेफ्ट-आर्म बॉलर की कड़ी मेहनत को खेल पर उनके तुरंत असर का कारण बताया। उन्होंने कहा, "हम अक्सर लोगों के मैच का माहौल बनाने की बात करते हैं, जिस तरह से अर्श ने पहले ओवर में माहौल बनाया, गेंद को स्विंग कराया, और विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, वह असाधारण था।''

"अर्श, मुझे पता है कि तुम जिस दौर को खराब दौर मान रहे हो, उससे गुजर रहे हो, लेकिन हम बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो कड़ी मेहनत की है, उसी का नतीजा है कि तुम आज रात सीधे मैदान पर आकर ऐसा प्रदर्शन कर पाए। पहली ही गेंद से सटीक बॉलिंग करना, शुरुआती दो विकेट लेना, और फिर आखिर में वापस आकर वही करना जो तुम आमतौर पर करते हो... यह तुम्हारी मेहनत का ही श्रेय है।''

एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, पंजाब किंग्स की बैटिंग यूनिट को हेड कोच से खूब तारीफ मिली, खासकर दबाव में भी शांत और संयमित रहने के लिए। पोंटिंग ने विशेष रूप से प्रभसिमरन सिंह की तारीफ की, जिन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाए और पूरी पारी के दौरान पिच पर डटे रहे।

पोंटिंग ने कहा, "बैटिंग की बात करें तो, हम जैसा खेल रहे हैं, उसके लिए अब मेरे पास तारीफ के शब्द कम पड़ने लगे हैं, लेकिन सच कहूं तो, हम बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। प्रभ, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी होगी क्योंकि पावरप्ले के दौरान तुम्हें ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिली। तुम्हारी ज़्यादातर मेहनत पावरप्ले के बाहर करनी पड़ी, लेकिन तुम बहुत हुनरमंद, शांत और सोच-समझकर खेलने वाले थे। तुम वैसी ही बैटिंग कर रहे हो जैसी मैंने तुम्हें पहले कभी करते नहीं देखा।"

हालांकि मुंबई इंडियंस एक बड़े स्कोर की तरफ़ बढ़ती दिख रही थी, पोंटिंग ने गेंदबाजी ग्रुप के जुझारूपन को इसका श्रेय दिया। बीच के ओवरों में मैच का रुख़ बदलने की बात करते हुए, उन्होंने खास तौर पर शशांक सिंह का ज़िक्र किया, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका से लक्ष्य को पहुंच के अंदर बनाए रखा।

“गेंदबाजी ग्रुप ने बहुत बढ़िया काम किया। मैच में वापसी करने की उनकी काबिलियत ही सबसे अहम थी। ऐसा लग रहा था कि वे 200 से ज़्यादा रन बना लेंगे, लेकिन शैंकी (शशांक) के कुछ ओवरों ने मैच का रुख फिर से बदल दिया।”

पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक चार जीत दर्ज की हैं और फिलहाल नौ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। जीत के जश्न के माहौल के बावजूद, इस अनुभवी कोच ने अपनी टीम को याद दिलाया कि यह सफ़र अभी लंबा है और उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते रहना होगा।