पंजाब किंग्स ने आखिरी ओवर तक चले मैच में गुजरात टाइटंस को हराया, आईपीएल 2026 में खोला खाता

पंजाब किंग्स ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराया। पंजाब के लिए कूपर कॉनली ने नाबाद 72 रन बनाए।

पंजाब किंग्स ने मंगलवार को आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। इस जीत के साथ पंजाब ने पॉइंट्स टेबल में खाता खोल लिया है। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने पांच गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। पंजाब ने 19.1 ओवर में 7 विकेट खोकर 165 रन बनाए। पंजाब के लिए कूपर कॉनली ने सर्वाधिक 72 रन बनाए। वह अंत तक टिके रहे और नाबाद लौटे।

कूपर ने खेली दमदार पारी कॉनोली ने प्रभसिमरन सिह (37 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 76 रन की भागीदारी निभाई। कोनोली (पांच चौके, पांच छक्के) ने अंत में जेवियर बार्टलेट (नाबाद 11) के साथ मिलकर टीम को 19.1 ओवर में सात विकेट पर 165 रन तक पहुंचाकर जीत दिलाई इससे पहले लेग चहल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मध्य के ओवरों में गुजरात टाइटंस पर दबाव बनाने में मदद की जिससे वह छह विकेट पर 162 रन ही बना सकी।

चहल ने चार ओवरों में 28 रन देकर दो विकेट झटके, जबकि तेज गेंदबाज विजयकुमार विशाक ने 34 रन देकर तीन विकेट लिए। गुजरात टाइटंस ने प्रसिद्ध कृष्णा (29 रन देकर तीन विकेट) की अगुवाई में पंजाब किंग्स के लगातार अंतराल पर विकेट चटकाकर दबाव बनाया लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कोनोली की सयंम से भरी धमाकेदार पारी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कागिसो रबाडा, राशिद खान, अशोक शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला।

पंजाब किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। प्रियांश आर्य ने एक छक्का लगाकर शुरुआत की, लेकिन कैगिसो रबाडा ने उन्हें एक तेज़ शॉर्ट बॉल पर आउट कर दिया। कूपर कोनोली प्रभसिमरन सिंह के साथ आए और दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग की। इसकी शुरुआत रबाडा के खिलाफ़ एक अटैक से हुई, जहाँ उन्होंने एक ओवर में तीन छक्के मारे और रेगुलर इंटरवल पर बाउंड्री लगती रहीं।

राशिद ने प्रभसिमरन के आउट होने पर 76 रन की पार्टनरशिप खत्म की। इस बीच, आईपीएल में डेब्यू कर रहे ऑस्ट्रेलिया के कोनोली ने रन बनाए। उनके कुछ छक्के आसान लग रहे थे। श्रेयस अय्यर ने अशोक की गेंद पर कुछ छक्के मारे और होस्ट टीम के लिए रन-चेज़ आसान लग रहा था। लेकिन पहली इनिंग की तरह, इसमें भी कुछ रुकावट आई।

13वें ओवर में आए प्रसिद्ध ने अपनी पहली ही बॉल पर श्रेयस को आउट कर दिया और पंजाब अचानक 110/2 से 118/6 पर आ गया, क्योंकि वढेरा, शशांक और स्टोइनिस सस्ते में आउट हो गए। कोनोली ने 34 गेंदों में एक चौका लगाकर फिफ्टी बनाई और रबाडा की गेंद पर छक्का लगाकर पंजाब कैंप का माहौल शांत किया। यानसन ने भी छक्का मारा लेकिन उसके बाद वह संघर्ष करते दिखे और आखिर में अशोक ने उन्हें आउट कर दिया।

आखिरी दो ओवर में 16 रन चाहिए थे और सिर्फ 3 विकेट बाकी थे, मैच रोमांचक मोड़ पर था। लेकिन प्रसिद्ध के आखिरी से पहले वाले ओवर में 14 रन बने, जिसमें बार्टलेट का चौका और कोनोली का छक्का शामिल था। और फिर इस युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने, जिसने शानदार बल्लेबाजी की, विजयी रन बनाए।

गिल-सुदर्शन ने दिलाई अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद गिल ने बेहतरीन लय में दिख रहे थे, उन्होंने चौकों-छक्कों की झड़ी लगा दी जिससे टीम तीन ओवरों में ही 35 रन तक पहुंच गई। इससे पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ा और उन्होंने लंबे कद के मार्को यानसन (चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट) को आक्रमण पर लगाया। इसका उन्हें तुरंत फायदा मिला। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यानसन ने साई सुदर्शन (13) को एक गेंद पर ऐसा शॉट खेलने पर मजबूर किया जो सीधे मिड-ऑफ की तरफ़ गया जहां अय्यर ने आसानी से कैच लपक लिया। इससे पंजाब की टीम को चौथे ओवर में पहली सफलता मिल गई।

फिर बटलर क्रीज़ पर आए। टी20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वापसी कर रहे इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने विशाक पर चौका जड़कर शानदार अंदाज में अपना खाता खोला। बटलर ने यानसन की वाइड गेंद पर 'कट शॉट' से बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ चौका जड़ा। इसके बाद उन्होंने मैच का पहला छक्का विशाक की गेंद को सीधे मैदान के ऊपर से उठाकर लगाया।

गुजरात टाइटंस ने पावरप्ले में एक विकेट पर 54 रन बना लिए थे। पंजाब की टीम ने शुरुआती ओवरों में रन लुटाने के बाद बाद के ओवरों में नियंत्रण पा लिया था। चहल आठवें ओवर में गेंदबाजी करने आए। इस लेग स्पिनर का गिल के खिलाफ़ रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, उन्होंने पिछले आईपीएल में गिल को तीन बार आउट किया था और इस बार भी उन्होंने इस सलामी बल्लेबाज को अपना शिकार बना लिया। गिल ने डीप मिड-विकेट की तरफ शॉट खेला और कैच आउट हो गए।