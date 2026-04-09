प्रभसिमरन ने भी माना, भारतीय टीम मे जगह बनाना आसान नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर नियम को सराहा
प्रभसिमरन ने कहा है कि इंडिया ए के लिए खेलते हुए ऐसा लगता है कि आप भारत के लिए खेलने के काफी करीब हैं। उनको उम्मीद है कि अगर वह इंडिया ए के लिए अच्छा करेंगे तो भारत के लिए खेलने के मौके बनेंगे।
इम्पैक्ट प्लेयर नियम की कई खिलाड़ियों की आलोचना के बीच पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने इस नियम का समर्थन करते हुए कहा कि इसके कारण खेलने के अवसर बढ़े है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संकेत दिया है कि यह नियम कम से कम एक और साल तक लागू रहेगा, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रभसिमरन सिंह का मानना है भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए आपको उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करना होता है।
इम्पैक्ट प्लेयर नियम के पक्ष में
प्रभसिमरन ने कहा, "एक युवा खिलाड़ी के तौर पर, मैं इसे एक अवसर के रूप में देखता हूं। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें आप ज्यादा जोखिम भरा क्रिकेट खेल सकते हैं। आप अपनी टीम में एक और खिलाड़ी जोड़ सकते हैं। आप गेंदबाजी या बल्लेबाजी के लिए, किसी को भी टीम में शामिल कर सकते हैं।"
उन्होंने कहा, “लेकिन एक युवा खिलाड़ी के तौर पर, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा अवसर है। क्योंकि जब मैं यहां आया था। अब आठ साल हो चुके हैं। तो शुरुआती चार सालों में मुझे ज्यादा मौके नहीं मिले थे। मैं बाहर बैठकर सोचता रहता था कि मुझे खेलने का मौका कैसे मिलेगा। लेकिन 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम की वजह से, अब मौके बढ़ गए हैं।”
अगला कदम, जाहिर है, भारत के लिए खेलना है। उनके पंजाब के साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा पहले से भारतीय टीम का हिस्सा है और उनका कहना है कि इनके बीच "स्वस्थ मुकाबला" है, प्रभसिमरन इसे मुकाबले के साथ-साथ प्रेरणा के तौर पर भी देखते हैं। राष्ट्रीय टीम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे कई ओपनर्स को देखते हुए, प्रभसिमरन जानते हैं कि उन्हें अभी और ज्यादा मेहनत करनी होगी।
प्रभसिमरन ने कहा, "इतना ज्यादा मुकाबला है कि आपको और ज्यादा करना पड़ता है कम करना काफी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे स्वस्थ मुकाबले के नजरिए से देखें, तो मुझे लगता है कि आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे।" उन्होंने कहा, " मेरी चयनकर्ताओं से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जहां भी मौका मिलेगा, मैं अच्छा करने की कोशिश करुंगा। भारत 'ए' के लिए खेलते हुए, आपको लगता है कि आप भारत के लिए खेलने के बहुत करीब हैं। अगर मैं वहां अच्छा करता हूं, तो मेरा मौका जरूर आएगा। हर बार जब मेरा चयन नहीं होता, तो मुझे पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं वह काफी नहीं है, मुझे और अधिक करना होगा।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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