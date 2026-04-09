IPL 2026 Points Table: हारकर भी दिल्ली कैपिटल्स टॉप-4 में, गुजरात टाइटंस का खुला खाता; 3 टीमें अभी तक नहीं हारी एक मैच

IPL 2026 Points Table: दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 1 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। डीसी की यह इस सीजन की पहली हार है। इसके बावजूद अक्षर पटेल की टीम टॉप-4 में बनी हुई है।

IPL 2026 Points Table: अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स को बुधवार, 8 अप्रैल की रात गुजरात टाइटंस के हाथों करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस रोमांचक मैच में दिल्ली 1 रन से हारी। डीसी की यह इस सीजन की पहली हार है, वहीं गुजरात टाइटंस ने 2 हार के बाद जीत का खाता खोला है। DC vs GT मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में थोड़े बदलाव देखने को मिले हैं। गुजरात की टीम 6ठे नंबर पर पहुंच गई है, वहीं इस हार के बावजूद दिल्ली टॉप-4 में बनी हुई है। आईए एक नजर पूरी IPL पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-

दिल्ली समेत टॉप-4 में ये टीमें आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ टॉप-4 में राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। दिल्ली की यह इस सीजन की पहली हार है। उन्होंने इससे पहले दो मैचों में जीत दर्ज की थी। दिल्ली ने अपने पहले दो मुकाबले लखनऊ सुपर जाएंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीते थे।

अभी तक एक भी मैच नहीं हारी ये तीन टीमें राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 की वो तीन टीमें हैं जिन्हें अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा है। आरआर की टीम जीत की हैट्रिक लगाकर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बैठी है। वहीं पंजाब की टीम ने तीन में से दो मैच जीते हैं, केकेआर के खिलाफ उनका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। उनके खाते में 5 अंक है, वहीं आरसीबी दो में से दो मैच जीतकर तीसरे पायदान पर बनी हुई है।

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल DC vs GT मैच

टीमें मैच खेले जीते हारे बेनतीजा नेट रन रेट पॉइंट्स राजस्थान रॉयल्स 3 3 0 0 2.403 6 पंजाब किंग्स 3 2 0 1 0.637 5 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 2 0 0 2.501 4 दिल्ली कैपिटल्स 3 2 1 0 0.811 4 सनराइजर्स हैदराबाद 3 1 2 0 0.275 2 गुजरात टाइटंस 3 1 2 0 -0.270 2 लखनऊ सुपर जायंट्स 2 1 1 0 -0.542 2 मुंबई इंडियंस 3 1 2 0 -0.715 2 कोलकाता नाइट राइडर्स 3 0 2 1 -1.964 1 चेन्नई सुपर किंग्स 3 0 3 0 -2.517 0