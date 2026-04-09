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IPL 2026 Points Table: हारकर भी दिल्ली कैपिटल्स टॉप-4 में, गुजरात टाइटंस का खुला खाता; 3 टीमें अभी तक नहीं हारी एक मैच

Apr 09, 2026 05:44 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 Points Table: दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 1 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। डीसी की यह इस सीजन की पहली हार है। इसके बावजूद अक्षर पटेल की टीम टॉप-4 में बनी हुई है।

IPL 2026 Points Table: हारकर भी दिल्ली कैपिटल्स टॉप-4 में, गुजरात टाइटंस का खुला खाता; 3 टीमें अभी तक नहीं हारी एक मैच

IPL 2026 Points Table: अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स को बुधवार, 8 अप्रैल की रात गुजरात टाइटंस के हाथों करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस रोमांचक मैच में दिल्ली 1 रन से हारी। डीसी की यह इस सीजन की पहली हार है, वहीं गुजरात टाइटंस ने 2 हार के बाद जीत का खाता खोला है। DC vs GT मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में थोड़े बदलाव देखने को मिले हैं। गुजरात की टीम 6ठे नंबर पर पहुंच गई है, वहीं इस हार के बावजूद दिल्ली टॉप-4 में बनी हुई है। आईए एक नजर पूरी IPL पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-

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दिल्ली समेत टॉप-4 में ये टीमें

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ टॉप-4 में राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। दिल्ली की यह इस सीजन की पहली हार है। उन्होंने इससे पहले दो मैचों में जीत दर्ज की थी। दिल्ली ने अपने पहले दो मुकाबले लखनऊ सुपर जाएंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीते थे।

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अभी तक एक भी मैच नहीं हारी ये तीन टीमें

राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 की वो तीन टीमें हैं जिन्हें अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा है। आरआर की टीम जीत की हैट्रिक लगाकर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बैठी है। वहीं पंजाब की टीम ने तीन में से दो मैच जीते हैं, केकेआर के खिलाफ उनका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। उनके खाते में 5 अंक है, वहीं आरसीबी दो में से दो मैच जीतकर तीसरे पायदान पर बनी हुई है।

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आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल DC vs GT मैच

टीमेंमैच खेलेजीतेहारेबेनतीजानेट रन रेटपॉइंट्स
राजस्थान रॉयल्स33002.4036
पंजाब किंग्स32010.6375
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु22002.5014
दिल्ली कैपिटल्स32100.8114
सनराइजर्स हैदराबाद31200.2752
गुजरात टाइटंस3120-0.2702
लखनऊ सुपर जायंट्स2110-0.5422
मुंबई इंडियंस3120-0.7152
कोलकाता नाइट राइडर्स3021-1.9641
चेन्नई सुपर किंग्स3030-2.5170

कैसा रहा DC vs GT रोमांचक मैच

रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराकर आईपीएल के इस सत्र में पहली जीत दर्ज की जबकि केएल राहुल और डेविड मिलर की साहसिक पारियां भी दिल्ली को इस नाटकीय हार से बचा नहीं सकी। जीत के लिये 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के लिये केएल राहुल ने 52 गेंद में 11 चौकों और चार छक्कों की मदद से 92 रन बनाए। दिल्ली को आखिरी दो ओवर में 36 रन चाहिये थे और मोहम्मद सिराज ने 19वें ओवर में 23 रन दे डाले। डेविड मिलर (20 गेंद में नाबाद 40) ने उन्हें दो छक्के और दो चौके लगाकर दिल्ली को मैच में बनाये रखा। आखिरी ओवर में दिल्ली को 13 रन की जरूरत थी और प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर विपराज निगम ने चौका जड़ दिया।अगली गेंद पर निगम आउट हो गए जबकि चौथी गेंद पर मिलर ने छक्का लगाया। आखिरी गेंद पर दो रन की जरूरत थी लेकिन कुलदीप यादव रन आउट हो गए। दिल्ली ने वाइड गेंद के लिये रिव्यू भी लिया जो नाकाम रहा। गुजरात के लिये अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद ने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर तीन विकेट लिये।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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