CSK का खुला IPL 2026 Points Table में खाता, अब ये है सीजन की सबसे फिसड्डी टीम; नहीं नसीब हुई पहली जीत

IPL 2026 Points Table: चेन्नई सुपर किंग्स ने भी आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराकर आईपीएल 2026 में जीत का खाता खोल लिया है। अब सीजन-19 में सिर्फ एक टीम रह गई है जिसने एक भी मैच नहीं जीता है।

IPL 2026 Points Table: ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराया। यह सीएसके की इस सीजन की पहली जीत है। पहले तीन मैच हारने के बाद चेन्नई ने यह मैच जीतकर जरूर राहत की सांस ली होगी। आईपीएल 2026 में हिस्सा ले रहीं 10 में से 9 टीमों ने कम से कम एक मैच जीता है। वहीं केकेआर अब सिर्फ एकमात्र ऐसी टीम रह गई है, जिसे एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। हालांकि पॉइंट्स टेबल में उनका भी खाता खुल गया है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स का एक मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था।

CSK की जीत के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल लगातार तीन मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने भी आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में जीत का खाता खोल लिया है। सीएसके अब सीजन की सबसे फिसड्डी टीम नहीं रही। चेन्नई 2 पॉइंट्स के साथ 9वें पायदान पर है। वहीं केकेआर अब 1 अंक के साथ 10वें नंबर पर खिसक गई है। वहीं सीजन की लगातार दूसरी हार का सामना कर रही दिल्ली कैपिटल्स अभी भी टॉप-4 में बनी हुई है। डीसी को चेन्नई से पहले गुजरात ने 1 रन से हराया है।

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल की टॉप-4 टीमें आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ टॉप-4 में राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। आरआर और पीबीकेएस ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। राजस्थान जीत का चौका लगाकर पहले पायदान पर बनी हुई है। वहीं पंजाब 7 अंकों के साथ दूसरे तो आरसीबी 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है।

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल लेटेस्ट अपडेट

टीमें मैच खेले जीते हारे बेनतीजा नेट रन रेट पॉइंट्स राजस्थान रॉयल्स 4 4 0 0 2.055 8 पंजाब किंग्स 4 3 0 1 0.720 7 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3 2 1 0 1.231 4 दिल्ली कैपिटल्स 4 2 2 0 0.322 4 लखनऊ सुपर जायंट्स 3 2 1 0 -0.359 4 सनराइजर्स हैदराबाद 4 1 3 0 -0.024 2 गुजरात जाएंट्स 3 1 2 0 -0.270 2 मुंबई इंडियंस 3 1 2 0 -0.715 2 चेन्नई सुपर किंग्स 4 1 3 0 -1.532 2 कोलकाता नाइट राइडर्स 4 0 3 1 -1.315 1

कैसा रहा CSK vs DC मैच? जू सैमसन की नाबाद शतकीय पारी के बाद जैमी ओवरटन की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में शनिवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर मौजूदा सत्र में पहली जीत का स्वाद चखा। आईपीएल के मौजूदा सत्र में अपनी निराशाजनक शुरुआत को पीछे छोड़ते हुए सैमसन ने 56 गेंदों की नाबाद पारी में 15 चौकों और चार छक्कों की मदद से 115 रन बनाए। उन्हें दूसरे छोर से आयुष महात्रे का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने रिटायर आउट होने से पहले 36 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 59 रन बनाए।