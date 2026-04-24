पैट कमिंस IPL 2026 में खेलेंगे अपना पहला मैच, मैदान पर उतरने के लिए बेताब
सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार क्रिकेटर पैट कमिंस शनिवार को आईपीएल 2026 में अपना पहला मैच खेलने उतरेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैच खेलने की पुष्टि कर दी है।
सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज पैट कमिंस जयपुर में शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के लिए खिलाफ होने वाले मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। सिडनी में पीठ के नए स्कैन के बाद पैट कमिंस को बिना किसी रोक-टोक के बॉलिंग फिर से शुरू करने की पूरी इजाजत मिल गई थी। पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 में पहला मैच खेलने की पुष्टि कर दी है, जोकि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी खबर है। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन ने टीम की कमान संभाली है। शुरुआती मुकाबलों में हार के बाद हैदराबाद ने वापसी की है और अपने पिछले तीनों मुकाबले जीते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर पैट कमिंस के नए स्कैन से पता चला है कि पीठ में खिंचाव की समस्या, जिसकी वजह से वह पिछले अगस्त से प्रोफेशनल क्रिकेट का सिर्फ एक ही मैच खेल पाए थे, अब ठीक हो गई है। कमिंस ने चोट के कारण एशेज सीरीज के चार टेस्ट मैच मिस किए थे और फिर टी20 विश्व कप का भी हिस्सा नहीं थे। इसके बाद आईपीएल के शुरुआती मैचों से भी बाहर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पैट कमिंस ने नेट में गेंदबाजी प्रैक्टिस की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''काफी समय से इसका इंतजार था, कल वापस मैदान पर उतरने के लिए बेताब हूं।" हैदराबाद की टीम जारी सीजन में राजस्थान रॉयल्स को मात दे चुकी है। सनराइजर्स ने प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी के बूते दोनों टीमों के बीच 13 अप्रैल को खेले गए पहले चरण के मुकाबले को 57 रन से जीता था।
उल्लेखनीय है कि कमिंस 27 मार्च को एसआरएच टीम से जुड़े थे, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनके पहले मैच से ठीक एक दिन पहले का दिन था। इसके बाद वह दो अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए अगले मैच के लिए भी टीम के साथ ही रहे। वह टीम के साथ कोलकाता गए, जिसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया लौट आए। वहां उन्होंने अपना फ़िटनेस टेस्ट करवाया और अब वह दोबारा एसआरएच टीम से जुड़ गए हैं।
पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद ने चार मैच जीते हैं और तीन गंवाए हैं। ईशान किशन की कप्तानी में टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। शुरुआती मैचों में हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट टीम की कमजोर कड़ी रहे और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके लेकिन फिर टीम ने ईशान मलिंगा, शाकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे को मौका दिया और उन्होंने निराश नहीं किया। मलिंगा ने 12 विकेट, साकिब ने 6 और प्रफुल ने पांच विकेट चटकाए हैं। स्पिनर हर्ष दुबे ने आठ और शिवांग कुमार ने पांच विकेट लिए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी