नुवान तुषारा ने श्रीलंका क्रिकेट के खिलाफ दायर मुकदमा वापस लिया, IPL खेलने के लिए करियर दांव पर लगाया
नुवान तुषारा ने श्रीलंका क्रिकेट के खिलाफ IPL एनओसी को लेकर दायर अपना केस वापस ले लिया है। तुषारा को एनओसी इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वह एसएलसी के फिटनेस मानकों को पूरा नहीं कर पाए थे।
श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने श्रीलंका क्रिकेट के खिलाफ दायर अपना मुकदमा वापस ले लिया है। उन्होंने यह केस कुछ सप्ताह पहले तब किया था जब एसएलसी ने उन्हें आईपीएल 2026 में खेलने के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया था। तुषारा इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं, लेकिन 31 साल के इस गेंदबाज की जगह अब तक किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है। तुषारा ने कोलंबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताया कि वह अपना केस वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि आईपीएल का एक बड़ा हिस्सा अब तक खेला जा चुका है। ईएसपीएन क्रिकइंफो की जानकारी के अनुसार उन्होंने पिछले हफ्ते एसएलसी को लिखित माफीनामा भी भेजा था और मुकदमा वापस लेने की इच्छा जताई थी।
तुषारा ने 2022 से अब तक 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने दलील दी थी कि एसएलसी ने फिटनेस परीक्षण में असफल रहने का हवाला देते हुए उन्हें एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया था।
अपने शुरुआती कोर्ट आवेदन में तुषारा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इच्छा भी जताई थी। फिलहाल यह साफ नहीं है कि वह फैसला बरकरार है या नहीं। एसएलसी के नए फिटनेस नियमों के तहत, जब तक वह न्यूनतम मानकों पर खरे नहीं उतरते, चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तुषारा को एनओसी इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वह एसएलसी के फिटनेस मानकों को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि पहले भी ऐसे समय रहे हैं जब उनकी फिटनेस लगभग इसी स्तर पर थी और तब यह कोई समस्या नहीं बनी थी। श्रीलंका क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव एश्ले डी सिल्वा ने बताया कि तुषारा फिटनेस टेस्ट के दौरान 29 में से 17 पास स्कोर हासिल नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्हें एनओसी नहीं दी गई।
इसी विवाद के दौरान तुषारा ने संन्यास का संकेत दिया और उसके बाद मुकदमा दायर किया। उनका तर्क था कि फिटनेस के आधार पर एनओसी देना या न देना अनुचित है और उनके करियर पर असर डालता है। दो अप्रैल को केस दायर किए जाने के समय पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि उस समय ईस्टर की छुट्टियां चल रही थीं और तुरंत सुनवाई संभव नहीं थी। 9 अप्रैल को मामला फिर से सुना गया, जहां एसएलसी ने आपत्ति दर्ज कराने की बात कही। आखिरकार 23 अप्रैल को केस खारिज हो गया। तुषारा ने अब तक 30 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, सभी टी 20 में। वह IPL 2024 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे और 2025 में आरसीबी से जुड़े थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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