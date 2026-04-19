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हेनरिक क्लासेन के सिर पर ऑरेन्ज कैप, कोहली-गिल से आगे निकले अंशुल कंबोज ने प्रसिद्ध से छीनी पर्पल कैप

Apr 19, 2026 12:44 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कोहली और गिल को पीछे छोड़ा। अंशुल कंबोज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

हेनरिक क्लासेन के सिर पर ऑरेन्ज कैप, कोहली-गिल से आगे निकले अंशुल कंबोज ने प्रसिद्ध से छीनी पर्पल कैप

सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हराया। यह टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद की तीसरी है और वह अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस मैच में हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में शुभमन गिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए नौ विकेट पर 194 रन बनाए। अभिषेक और हेनरिक क्लासेन (59 रन) के अर्धशतकों को छोड़ दें तो सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी इकाई ने सीएसके के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। यह स्कोर चुनौतीपूर्ण नहीं लग रहा था लेकिन मेजबान टीम के गेंदबाजों के सामने सीएसके जवाब में 20 ओवर में आठ विकेट पर 184 रन ही बना सकी और उसे चौथी हार का मुंह देखना पड़ा। उसके लिए मैथ्यू शॉर्ट 34 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज अंशुल कंबोज एक बार फिर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

हेनरिक क्लासेन गिल से आगे निकले

सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 39 गेंद में 59 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और दो छक्के लगाए। इस पारी की बदौलत उन्होंने ऑरेन्ज कैप अपने नाम कर ली है। क्लासेन ने आईपीएल 2026 में 6 मैचों में 283 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 4 मैचों में 251 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली के नाम 6 मैचों में 247 रन हैं। रजत पाटीदार ने 6 मैचों में 230 रन बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने 6 मैचों में 213 रन बनाए हैं।

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अंशुल कंबोज के नाम पर्पल कैप

तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। इस मैच में अंशुल ने तीन ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने प्रसिद्द कृष्णा को पीछे छोड़ा । कंबोज ने प्रसिद्ध कृष्णा को पीछे छोड़ा, जिनके खाते में 10 विकेट हैं। अंशुल ने 6 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के नाम 5 मैचों में 11 विकेट है। भुवनेश्वर कुमार ने 6 मैच में 10 विकेट लिए हैं। प्रिंस यादव ने 5 मैचों में 9 विकेट झटके हैं। रवि बिश्नोई ने 5 मैचों में 8 विकेट लिए हैं।

सीएसके को अंतिम छह गेंद में 18 रन बनाने थे। लेकिन जैमी ओवरटन (16 रन) का विकेट गिरने से टीम इसमें सात रन ही बना सकी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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