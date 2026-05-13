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IPL 2026 Orange Cap: विराट कोहली टॉप-10 से बाहर, वैभव सूर्यवंशी-अय्यर अब भी मौजूद, किसके सर पर सजी है संतरा टोपी?

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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IPL 2026 updated Orange Cap list after gt vs srh match 56th आईपीएल 2026 में मंगलवार को खेले गए गुजरात टाइटंस और सनराइजर्मुस हैदराबाग के बीच खेले गए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में क्या परिवर्तन हुए हैं और कौन से 10 बल्लेबाज ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं आपको बताते हैं।

IPL 2026 Orange Cap: विराट कोहली टॉप-10 से बाहर, वैभव सूर्यवंशी-अय्यर अब भी मौजूद, किसके सर पर सजी है संतरा टोपी?

IPL 2026 updated Orange Cap list after gt vs srh match 56th आईपीएल 2026 में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों के बड़े अंतर से हराकर प्वाइंट्स टेबल में अपने आप को पहले स्थान पर स्थापित कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में क्या परिवर्तन हुए हैं और कौन से 10 बल्लेबाज ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं आपको बताते हैं।

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हेनरिक क्लासेन के सिर पर सजी है ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 के 56वें मैच के बाद ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरी क्लासेन के सिर पर सजी हुई है। उन्होंने इस सीजन अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में 50.80 की औसत और 153.94 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 508 रन बनाए हैं जो कि इस सीजन किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन है और उनके सिर पर ऑरेंज कैप है।

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ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 में ये बल्लेबाज

ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साईं सुदर्शन ने लंबी छलांग लगाई है। आज के मैच में उनके द्वारा खेली गई 61 रनों के दमदार पारी की बदौलत अब वे ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 12 मैचों की 12 पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें 41.75 की औसत और 155.11 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 501 रन बनाएं हैं और सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ऑरेंज कैप की लिस्ट में 12 पारियों में 481 रनों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल 12 पारियों में 477 रनों के साथ इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 11 पारियों में 467 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में टॉप फाइव में बने हुए हैं।

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टॉप-10 से बाहर खिसके कोहली, सूर्यवंशी-अय्यर अभी भी लिस्ट में

ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में वैभव सूर्यवंशी 11 पारियों में 440 रनों के साथ छठवें स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने इस दौरान 40 की औसत और 236 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन 11 पारियों में 430 रन बनाकर सूची में सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन 53.75 की औसत और 169.29 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। ऑरेंज कैप की रेस में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज इशान किशन 12 पारियों में 420 रनों के साथ सूची में आठवें नंबर पर हैं, वहीं पंजाब किंग्स के मध्य क्रम के बल्लेबाज कूपर कोनोली 11 मैचों की 10 पारियों में 415 रनों के साथ और 51.58 की औसत और 168.02 के स्ट्राइक रेट के साथ सूची में नौवें स्थान पर हैं। ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर 11 मैचों की 10 पारियों में 392 रन बनाकर टॉप टेन में बने हुए हैं।

विराट कोहली टॉप-10 से बाहर

विराट कोहली टॉप टेन की रेस से खिसक चुके हैं और वह 11 मैचों की 11 पारियों में 379 रन बनाकर 42 की औसत और 163 के स्ट्राइक रेट के साथ 13वें स्थान पर मौजूद हैं।

GT VS SRH मैच के बाद ऑरेंज कैप की पूरी लिस्ट

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेट (SR)चौके (4s)छक्के (6s)
हेनरिक क्लासेन121250850.80153.943823
साई सुदर्शन121250141.75155.114922
अभिषेक शर्मा121248143.73209.134337
केएल राहुल121247743.36177.995024
शुभमन गिल111146742.45158.314520
वैभव सूर्यवंशी111144040.00236.563840
संजू सैमसन111143053.75169.294523
ईशान किशन121242035.00185.844223
कूपर कोनोली111041551.88168.023428
श्रेयस अय्यर111039256.00164.022725
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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