ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी की टॉप-5 में धमाकेदार एंट्री, प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने भी काटा गदर

IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों में अपनी जगह बना ली है। वहीं पंजाब किंग्स के प्रियांश आर्या और कोनोली कूपर ने भी कदर काटा है। आईए देखते हैं पूरी लिस्ट-

IPL 2026 Orange Cap: राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 0 पर आउट होने के बाद कल यानी रविवार, 19 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अलग रंग में नजर आए। क्रीज पर ज्यादा समय बिताते हुए उन्होंने 28 गेंदों पर 6 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 46 रनों की पारी खेली। वह अपने अर्धशतक से चूक गए। वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 164.29 का था, यह अभी तक उनके आईपीएल करियर की सबसे धीमी पारी है। हालांकि इन 46 रनों के साथ वैभव आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे।

ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी की टॉप-5 में एंट्री वैभव सूर्यवंशी के नाम अब आईपीएल 2026 में 6 मैचों में 246 रन हो गए हैं, उन्होंने यह रन 41 की औसत और 236.54 के लाजवाब स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। वह इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर इस लिस्ट में विराट कोहली, शुभमन गिल और हेनरिक क्लासेन हैं। फिलहाल ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन के सिर सजी हुई है।

हेनरिक क्लासेन- 283

शुभमन गिल- 251

विराट कोहली- 247

वैभव सूर्यवंशी- 246

रजत पाटीदार- 230

प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने भी काटा गदर पंजाब किंग्स के प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने भी रविवार रात लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खूब गदर काटा। दोनों बल्लेबाज भले ही अपने-अपने शतक से चूक गए हो, मगर उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 182 रनों की साझेदारी कर पंजाब की जीत की नींव रखी। प्रियांश आर्या ने इस दौरान 93 तो कूपर कोनोली ने 87 रनों का योगदान दिया। इन पारियों के दम पर दोनों सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। प्रियांश आर्य के अब 6 मैचों में 211 रन हो गए हैं और वह 9वें पायदान पर हैं, वहीं कूपर कोनोली 223 रनों के साथ 7वें नंबर पर हैं।

राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल (223) छठे, सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन (213) 8वें और पंजाब किंग्स के प्रभसिमरन सिंह (211) 10वें पायदान पर हैं।