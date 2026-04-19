ऑरेंज कैप की रेस में कितना पिछड़े वैभव सूर्यवंशी, नंबर-1 बनने के लिए चाहिए इतने रन

IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशी की नजरें आज ऑरेंज कैप पर होगी। पिछले मैच में 0 पर आउट होने के बाद वह इस रेस में काफी पिछड़ गए हैं। वह अब आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में भी नहीं हैं।

IPL 2026 Orange Cap: राजस्थान रॉयल्स आज यानी रविवार, 19 अप्रैल को आईपीएल 2026 में अपना 6ठा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। इस मैच में एक बार फिर हर किसी की नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होगी। वैभव सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए थे, उनकी टीम को इस मैच में हार का सामना तो करना पड़ा ही साथ ही वह ऑरेंज कैप की रेस में भी काफी पिछड़ गए हैं। पिछले मैच में उनके एक भी रन ना स्कोर करने का नतीजा यह है कि वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं।

जी हां, वैभव सूर्यवंशी अब 5 मैचों में 200 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में 5वें पायदान पर है। आज उनकी नजरें कम से कम टॉप-5 में अपनी जगह बनाने पर होगी। हालांकि वह नंबर-1 की पोजिशन से भी ज्यादा दूर नहीं है। आईए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप की रेस में नंबर-1 बनने के लिए क्या करना होगा।

वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप की रेस में नंबर-1 बनने के लिए चाहिए 84 रन वैभव सूर्यवंशी के खाते में आईपीएल 2026 में 5 मैचों में 200 रन दर्ज है। वहीं इस समय ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हैनरिक क्लासेन के नाम है। जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए पिछले मुकाबले में अर्धशतक जड़ा था। क्लासेन के नाम इस सीजन अब 283 रन हो गए हैं। अगर सूर्यवंशी को इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल करना है तो कम से कम 84 रन बनाने होंगे।

वहीं टॉप-5 की बात करें तो, हेनरिक क्लासेन के अलावा इस लिस्ट में शुभमन गिल (251), विराट कोहली (247), रजत पाटीदार (230) और ईशान किशन हैं। ईशान किशन 213 रनों के साथ 5वें पायदान पर हैं। ऐसे में वैभव 14 रन बनाते ही टॉप-5 में अपनी जगह बना लेंगे।

रजत पाटीदार को पछाड़ने के लिए उन्हें 31, विराट कोहली को पीछे करने के लिए 48 तो शुभमन गिल को टॉप-2 से हटाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को आज केकेआर के खिलाफ 52 रन बनाने होंगे।

RR vs KKR स्क्वॉड

कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा