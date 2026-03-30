IPL 2026 Orange Cap: अभी कौन है इस सीजन का टॉप रन स्कोरर? रोहित और विराट भी टॉप 5 में
IPL 2026 Orange Cap: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के ऑरेंज कैप की बात करें तो यह अभी के लिए रयान रिकेल्टन के पास होगी, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टॉप 5 का हिस्सा हैं।
IPL 2026 Orange Cap Race: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अभी दो ही मुकाबले खेले गए हैं और चार टीमों के बल्लेबाजों ने ही बल्लेबाजी की है। वैसे तो अभी के लिए ऑरेंज कैप की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि दो मैचों के बाद कौन-कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन अब तक बना चुका है। अभी के लिए देखें तो मुंबई इंडियंस के ओपनर रयान रिकेल्टन के पास ऑरेंज कैप होनी चाहिए, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टॉप 5 का हिस्सा हैं।
रयान रिकेल्टन ने केकेआर के खिलाफ 81 रनों की पारी खेलकर ईशान किशन को पीछे छोड़ा। ईशान किशन ने आरसीबी के खिलाफ 80 रनों की पारी खेली थी। वहीं, लिस्ट में तीसरे नंबर पर हिटमैन रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने केकेआर के खिलाफ तूफानी 78 रन बनाए और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे पायदान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने एसआरएच के खिलाफ 69 रनों की पारी खेली थी। वहीं, अजिंक्य रहाणे ने एमआई के खिलाफ 67 रन बनाए। वे भी टॉप 5 में हैं।
IPL 2026 Orange Cap Top 5 List
81 रन - रयान रिकेल्टन
80 रन - ईशान किशन
78 रन - रोहित शर्मा
69 रन - विराट कोहली
67 रन - अजिंक्य रहाणे
आईपीएल 2026 में 1 अप्रैल तक सभी टीमें एक-एक मैच खेल लेंगी। इसके बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। उस मैच से खिलाड़ियों के सिर पर ऑरेंज और पर्पल कैप सजनी शुरू होगी, क्योंकि तब तक किसी भी प्लेयर को ऑरेंज कैप या पर्पल कैप नहीं दी जाएगी, जब तक हर टीम का एक-एक मैच नहीं हो जाता।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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