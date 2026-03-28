विराट कोहली, श्रेयस अय्यर से लेकर अभिषेक शर्मा तक; IPL 2026 ऑरेंज कैप के कई दावेदार!
IPL 2026 Orange Cap Contenders: आईपीएल 2026 का आगाज आज से होने जा रहा है। विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसे सितारे आज एक्शन में होंगे जो इस साल ऑरेंज कैप के दावेदार हैं।
IPL 2026 Orange Cap Contenders: आईपीएल 2026 का आगाज आज यानी शनिवार, 28 मार्च से होने जा रहा है। 19वें सीजन का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। आज एक्शन में विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे स्टार खिलाड़ी होंगे। टूर्नामेंट का आगाज होने से पहले क्रिकेट दिग्गजों ने आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप के दावेदारों की भविष्यवाणी की है। इस लिस्ट मं ज्यादातर भारतीय मौजूद हैं।
स्टार स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स ने इस आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप विजेता की भविष्यवाणी की है:
फाफ डु प्लेसिस- विराट कोहली
सबा करीम- विराट कोहली
हरभजन सिंह- विराट कोहली या श्रेयस अय्यर या सूर्यकुमार यादव
मोहम्मद कैफ- साई सुदर्शन
इरफान पठान- तिलक वर्मा
लक्ष्मीपति बालाजी- केएल राहुल
पीयूष चावला- ईशान किशन
चेतेश्वर पुजारा- साई सुदर्शन
संजय बांगर- सूर्यकुमार यादव
वरुण एरोन- अभिषेक शर्मा या ईशान किशन
किस खिलाड़ी ने IPL के इतिहास में जीती सबसे ज्यादा बार ऑरेंज कैप?
ऑस्ट्रेलियाई पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा तीन बार ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड है। वॉर्नर ने 2015, 2017 और 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया था। वहीं क्रिस गेल और विराट कोहली ने ऐसा कारनामा 2-2 बार किया है। किंग कोहली 2016 और 2024 में ऑरेंज कैप जीते थे, वहीं गेल ने 2011 और 2012 में लगातार दो साल सबसे ज्यादा रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें