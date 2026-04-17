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ऑरेन्ज कैप में विराट कोहली का दबदबा कायम, श्रेयस-प्रभसिमरन 200 के पार पहुंचे; कृष्णा के पास पर्पल कैप

Apr 17, 2026 12:13 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। ऑरेन्ज कैप इस समय उनके पास है। जबकि प्रसिद्ध कृष्णा 10 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और पर्पल कैप उनके सिर पर है।

ऑरेन्ज कैप में विराट कोहली का दबदबा कायम, श्रेयस-प्रभसिमरन 200 के पार पहुंचे; कृष्णा के पास पर्पल कैप

पंजाब किंग्स ने गुरुवार को आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को सात विकेट से मात दी। हाईस्कोरिंग मुकाबले में पंजाब किंग्स का दबदबा देखने को मिला। पंजाब किंग्स की टीम मुंबई के 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रभसिमरन की 39 गेंद में 11 चौकों और दो छक्कों से नाबाद 80 रन की पारी की और कप्तान श्रेयस अय्यर (66 रन, 35 गेंद, पांच चौके, चार छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी बदौलत 16.3 ओवर में तीन विकेट पर 198 रन बनाकर आसान जीत दर्ज करने में सफल रही। इस मैच के खत्म होने के बाद भी विराट कोहली ऑरेन्ज कैप अपने पास रखे हुए हैं।

विराट कोहली आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 5 मैचों में 228 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 57 का रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन हैं। उन्होंने 5 मैचों में 224 रन बनाए हैं। रजत पाटीदार ने 5 मैचों में 222 और ईशान किशन ने इतने ही मैचों में 213 रन बनाए हैं। प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाप अर्धशतकीय पारी खेलकर जारी सीजन में 200 रनों के आंकड़े को छूआ। प्रभसिमरन ने 5 मैचों में 211 और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 203 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 5 मैचों में 200 रन दर्ज किए हैं। संजू सैमसन के नाम 5 मैचों में 185 रन हैं। यशस्वी ने 5 मैचों में 184 रन बनाए हैं।

आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप अपडेटेड लिस्ट-

खिलाड़ीमैचरनटीम
विराट कोहली5228रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
हेनरिक क्लासेन5224सनराइजर्स हैदराबाद
रजत पाटीदार5222रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
ईशान किशन5213सनराइजर्स हैदराबाद
प्रभसिमरन सिंह5211पंजाब किंग्स
श्रेयस अय्यर5203पंजाब किंग्स
वैभव सूर्यवंशी5200राजस्थान रॉयल्स
अंगकृष रघुवंशी5200 कोलकाता
संजू सैमसन5185चेन्नई
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IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

आईपीएल 2026 के पर्पल कैप की लिस्ट में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज के नाम 10-10 विकेट हैं। हालांकि कृष्णा ने सिर्फ चार मैचों में ये कारनामा किया है, जबकि अंशुल ने 5 विकेट लिए हैं। प्रिंस यादव के नाम 5 मैचों में 9 विकेट है। रवि बिश्नोई ने 5 मैचों में 9 और जोफ्रा आर्चर ने सात विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पांड्या ने 7-7 विकेट लिए हैं। जैबक डफी और वैभव ने नाम 6-6 विकेट हैं।

आईपीएल 2026 पर्पल कैप अपडेटेड लिस्ट-

खिलाड़ीमैचविकेट टीम
प्रसिद्ध कृष्णा410गुजरात टाइटंस
अंशुल कंबोज510चेन्नई सुपर किंग्स
प्रिंस यादव59लखनऊ सुपर जायंट्स
रवि बिश्नोई59राजस्थान रॉयल्स
जोफ्रा आर्चर57राजस्थान रॉयल्स
भुवनेश्वर कुमार57बेंगलुरु
क्रुणाल पांड्या57बेंगलुरु
जैकब डफी36बेंगलुरु
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इस जीत से टूर्नामेंट की एकमात्र अजेय टीम पंजाब किंग्स पांच मैच में नौ अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। मुंबई की टीम इतने ही मैच में दो अंक के साथ नौवें स्थान पर है। इससे पहले मौजूदा सत्र में अपना पहला मैच खेल रहे डिकॉक ने 60 गेंद में सात छक्कों और आठ चौकों से नाबाद 112 रन की पारी खेलने के अलावा नमन धीर (50 रन, 31 गेंद, तीन चौके, तीन छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी की जिससे मुंबई इंडियन्स ने छह विकेट पर 195 रन बनाए। मुम्बई इंडियंस की यह पांच मैचों में लगातार चौथी हार है।

पंजाब किंग्स की टीम मुंबई के 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रभसिमरन की नाबाद 80 रन की पारी की और कप्तान श्रेयस अय्यर (66 रन ) की पारी की बदौलत 16.3 ओवर में तीन विकेट पर 198 रन बनाकर आसान जीत दर्ज करने में सफल रही।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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